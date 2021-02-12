Защита титула: Латыпов ведёт борьбу за медали в спринте на ЧМ по биатлону в Поклюке

В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит мужской спринт. Александр Логинов постарается защитить золотую награду, которую завоевал в этом виде в прошлом году. Помимо него, из россиян на старт выйдут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Саид Каримулла Халили. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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