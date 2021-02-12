Защита титула: Латыпов ведёт борьбу за медали в спринте на ЧМ по биатлону в Поклюке
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
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12 февраля 2021
ЛАТЫПОВ!!! Великолепно начал гонку Эдуард и вдобавок закрыл все пять мишеней на лёжке! Таким образом он уходит с рубежа ПЕРВЫМ!!! На 6,4 секунды он улучшил результат Самуэльссона!
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Логинов с двумя промахами финишировал седьмым (+1:15,0).
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А Йоханнес не сдаётся. На стойке он промахов не допустил и ушёл с рубежа шестым (+25,6). Действующий обладатель КМ будет сегодня бороться за медаль!
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М-да, Легрейд на финише уступил Понсилуоме почти 25 секунд. А другой швед — Себастиан Самуэльссон — даже с промахом уходит со второго рубежа третьим (+16,4).
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Латыпов стартовал под 50-м номером. Ждём, что у него получится сегодня наконец показать результат! Пора уже проявлять себя не только в эстафетах, но и в личных гонках. Начал неплохо Эдуард — третье время на отметке 1,4 км (+5,4)!
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Пока на выходе со стойки лидирующую тройку составляют Понсилуома, Легрейд и Бё-старший. Но швед делает заявку на победу. Он на финише выиграл у Елисеева минуту, хотя оба отстрелялись абсолютно точно.
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Тем временем Елисеев финишировал с третьим результатом (+54,2). К сожалению, скорость Матвея сегодня оставляла желать лучшего.
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М-да, Логинов не только допустил промах на стойке, но и испытал проблемы с оружием. Пришлось вручную перезаряжать ему ружьё. С двумя незакрытыми мишенями Александру рассчитывать не на что. Не сумеет он сегодня защитить своё золото. Лишь седьмой он с минутным отставанием от Понсилуомы.
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Легрейд тоже сегодня попал всё, но уступает 9,2 секунды Понсилуоме. Тем временем Йоханнес Бё снова «застрелился»! На лёжке у норвежца два промаха. Вот это да! Лишь 19-м действующий обладатель КМ ушёл с рубежа (+31,8).
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Вот, пожалуйста. Понсилуома тоже был сегодня идеален в стрельбе и опередил Елисеева на 27,4 секунды на выходе со стойки. Раскрылись шведы наконец.