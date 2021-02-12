Защита титула: Латыпов ведёт борьбу за медали в спринте на ЧМ по биатлону в Поклюке

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Борислав Головин
В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону проходит мужской спринт. Александр Логинов постарается защитить золотую награду, которую завоевал в этом виде в прошлом году. Помимо него, из россиян на старт выйдут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Саид Каримулла Халили. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Защита титула: Латыпов ведёт борьбу за медали в спринте на ЧМ по биатлону в Поклюке
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
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  • 12 февраля 2021

    ЛАТЫПОВ!!! Великолепно начал гонку Эдуард и вдобавок закрыл все пять мишеней на лёжке! Таким образом он уходит с рубежа ПЕРВЫМ!!! На 6,4 секунды он улучшил результат Самуэльссона! 

  • Логинов с двумя промахами финишировал седьмым (+1:15,0).

  • А Йоханнес не сдаётся. На стойке он промахов не допустил и ушёл с рубежа шестым (+25,6). Действующий обладатель КМ будет сегодня бороться за медаль!

  • М-да, Легрейд на финише уступил Понсилуоме почти 25 секунд. А другой швед — Себастиан Самуэльссон — даже с промахом уходит со второго рубежа третьим (+16,4).

  • Латыпов стартовал под 50-м номером. Ждём, что у него получится сегодня наконец показать результат! Пора уже проявлять себя не только в эстафетах, но и в личных гонках. Начал неплохо Эдуард — третье время на отметке 1,4 км (+5,4)!

  • Пока на выходе со стойки лидирующую тройку составляют Понсилуома, Легрейд и Бё-старший. Но швед делает заявку на победу. Он на финише выиграл у Елисеева минуту, хотя оба отстрелялись абсолютно точно.

  • Тем временем Елисеев финишировал с третьим результатом (+54,2). К сожалению, скорость Матвея сегодня оставляла желать лучшего.

  • М-да, Логинов не только допустил промах на стойке, но и испытал проблемы с оружием. Пришлось вручную перезаряжать ему ружьё. С двумя незакрытыми мишенями Александру рассчитывать не на что. Не сумеет он сегодня защитить своё золото. Лишь седьмой он с минутным отставанием от Понсилуомы.

  • Легрейд тоже сегодня попал всё, но уступает 9,2 секунды Понсилуоме. Тем временем Йоханнес Бё снова «застрелился»! На лёжке у норвежца два промаха. Вот это да! Лишь 19-м действующий обладатель КМ ушёл с рубежа (+31,8). 

  • Вот, пожалуйста. Понсилуома тоже был сегодня идеален в стрельбе и опередил Елисеева на 27,4 секунды на выходе со стойки. Раскрылись шведы наконец. 

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