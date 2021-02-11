Елисеев будет стартовать четвёртым в спринте на ЧМ по биатлону

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Стали известны стартовые номера биатлонистов в спринтерской гонке на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
Елисеев будет стартовать четвёртым в спринте на ЧМ по биатлону
  • globallookpress.com

Стартовые номера опубликованы на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Первым из россиян в гонку вступит Матвей Елисеев, который будет стартовать под четвёртым номером. Действующий чемпион мира в спринте Александр Логинов стартует 12-м, Эдуард Латыпов — 50-м, Антон Бабиков — 76-м, Карим Халили — 96-м. 

Мужской спринт пройдёт 12 февраля. Начало — в 16:30 мск.

Ранее Валерий Медведцев выразил мнение, что Елисеев должен был бежать первый этап смешанной эстафеты.

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