Елисеев будет стартовать четвёртым в спринте на ЧМ по биатлону
- globallookpress.com
Стартовые номера опубликованы на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Первым из россиян в гонку вступит Матвей Елисеев, который будет стартовать под четвёртым номером. Действующий чемпион мира в спринте Александр Логинов стартует 12-м, Эдуард Латыпов — 50-м, Антон Бабиков — 76-м, Карим Халили — 96-м.
Мужской спринт пройдёт 12 февраля. Начало — в 16:30 мск.
Ранее Валерий Медведцев выразил мнение, что Елисеев должен был бежать первый этап смешанной эстафеты.