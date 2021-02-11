Медведцев об эстафетах: у сборной России нет стартёров лучше Елисеева

Олимпийский чемпион по биатлону и тренер Валерий Медведцев считает, что Матвей Елисеев является лучшим членом сборной России, который бы мог начинать эстафетные гонки.

«В моём понимании, первый этап должен был бежать не Александр Логинов, а Матвей Елисеев. Стартёров лучше Матвея в российской сборной нет вообще. Это ведь не просто этап, на который можно поставить любого спортсмена. Помню, например, как перед Олимпийскими играми в Калгари всё шло к тому, что Дмитрий Васильев не попадёт в команду. Главным тренером сборной тогда был Александр Привалов, и он пригласил на совещание Сергея Чепикова, Юрия Кашкарова, меня, и спросил: кого мы видим в команде на то оставшееся место, которое есть. И тогда все мы сошлись как раз в том, что нам позарез нужен стопроцентно надёжный первый этап в эстафете. А это однозначно Васильев. На тех Играх Дмитрию даже дали возможность пробежать накануне эстафеты спринтерскую гонку, чтобы он продышался, почувствовал трассу, обстановку», — сказал Медведцев в интервью RT.

Он подчеркнул, что говоря о надёжности, прежде всего подразумевает точную стрельбу, так как, по его мнению, она в эстафете на первом этапе многое определяет.

«Бывают случаи, когда на этом этапе человек завалился, но остальные как-то выкарабкиваются и вытягивают эстафету в медали, но такое происходит всё-таки достаточно редко. Для того, чтобы всерьёз рассчитывать на высокий результат первый этап нужно заканчивать в тройке лидеров. Или в крайнем случае, с отставанием не более чем в 15 секунд», — добавил Медведцев.

Ранее олимпийский чемпион объяснил, почему Логинов может быть не в форме на ЧМ.