Губерниев высказался о составе сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе национальной команды России на мужскую спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону.
Губерниев высказался о составе сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Все, кто должны были бежать, — побегут. Надеюсь, что Логинов начнёт себя обретать. В смешанной эстафете он выглядел не очень хорошо, его состояние вызывает беспокойство. По Латыпову и Елисееву вопросов не было с самого начала, а Бабиков и Халили совершенно справедливо проходят в состав», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

На старт мужского спринта выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

Начало гонки — в 16:30 мск.

ЧМ по биатлону проходит в словенской Поклюке и завершится 21 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России на женский спринт на ЧМ по биатлону.

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