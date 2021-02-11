Губерниев высказался о составе сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Все, кто должны были бежать, — побегут. Надеюсь, что Логинов начнёт себя обретать. В смешанной эстафете он выглядел не очень хорошо, его состояние вызывает беспокойство. По Латыпову и Елисееву вопросов не было с самого начала, а Бабиков и Халили совершенно справедливо проходят в состав», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
На старт мужского спринта выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.
Начало гонки — в 16:30 мск.
ЧМ по биатлону проходит в словенской Поклюке и завершится 21 февраля.
Ранее стал известен состав сборной России на женский спринт на ЧМ по биатлону.