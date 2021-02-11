Губерниев высказался о составе сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе национальной команды России на мужскую спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону.

«Все, кто должны были бежать, — побегут. Надеюсь, что Логинов начнёт себя обретать. В смешанной эстафете он выглядел не очень хорошо, его состояние вызывает беспокойство. По Латыпову и Елисееву вопросов не было с самого начала, а Бабиков и Халили совершенно справедливо проходят в состав», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

На старт мужского спринта выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

Начало гонки — в 16:30 мск.

ЧМ по биатлону проходит в словенской Поклюке и завершится 21 февраля.

Ранее стал известен состав сборной России на женский спринт на ЧМ по биатлону.