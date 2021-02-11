СМИ: Известен состав сборной России на женский спринт на ЧМ по биатлону

Стал известен состав национальной команды России на женскую спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону.

Как сообщает ТАСС, на старт выйдут Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич.

Гонка пройдёт 13 февраля.

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.

Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.

ЧМ по биатлону проходит в словенской Поклюке и завершится 21 февраля.

Ранее был объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону.