Объявлен состав сборной России на мужской спринт на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России огласил состав на мужскую спринтерскую гонку в рамках чемпионата мира по биатлону.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), на старт выйдут Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили.

Начало гонки — в 16:30 мск.

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.

Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.

ЧМ по биатлону проходит в словенской Поклюке и завершится 21 февраля.

Ранее Польховский прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ.