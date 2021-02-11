Польховский прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказался о результате национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Норвежцы — космос? Да. Но, видите, тоже не все, тоже не железные. Это спорт. Это биатлон», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.

Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал сборную России после смешанной эстафеты на ЧМ.