Польховский прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ
- РИА Новости
«Норвежцы — космос? Да. Но, видите, тоже не все, тоже не железные. Это спорт. Это биатлон», — цитирует Польховского «Матч ТВ».
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.
Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.
Ранее Дмитрий Губерниев поддержал сборную России после смешанной эстафеты на ЧМ.