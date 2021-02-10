Губерниев поддержал сборную России после смешанной эстафеты на ЧМ

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Комментатор Дмитрий Губерниев подвёл итог смешанной эстафеты на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Губерниев поддержал сборную России после смешанной эстафеты на ЧМ
  • РИА Новости

«Не буду говорить о провале, понятное дело, что выступили мы неудачно. Сейчас чемпионат мира, у людей праздник, а нам не хватает вот этой лёгкости восприятия. Нужно нащупать эту психологическую устойчивость. Ребята, вы можете!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.

Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.

Ранее СБР сообщил, что IBU не запрещал российским биатлонистам размещать флаг России в соцсетях.

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