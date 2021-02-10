СБР сообщил, что IBU не запрещал российским биатлонистам размещать флаг России в соцсетях

Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал российским спортсменам использовать национальную символику на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Мы на связи с СБР. Есть информация, что нет запрета от IBU на использование российской символики в социальных сетях. Крайне любопытно, что разговоры об этом идут. Понятно, что мы, обжигаясь на молоке, дуем на воду каждый раз. Но такого запрета нет!» — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» во время смешанной эстафеты на ЧМ.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.



Ранее сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону.