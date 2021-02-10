СБР сообщил, что IBU не запрещал российским биатлонистам размещать флаг России в соцсетях

Короткая ссылка
Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не запрещал российским спортсменам использовать национальную символику на чемпионате мира в словенской Поклюке.
СБР сообщил, что IBU не запрещал российским биатлонистам размещать флаг России в соцсетях
  • РИА Новости

«Мы на связи с СБР. Есть информация, что нет запрета от IBU на использование российской символики в социальных сетях. Крайне любопытно, что разговоры об этом идут. Понятно, что мы, обжигаясь на молоке, дуем на воду каждый раз. Но такого запрета нет!» — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» во время смешанной эстафеты на ЧМ.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить