Сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону

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Сборной России разрешили не заклеивать государственные флаги на автомобилях во время чемпионата мира по биатлону.
Сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому сборной России разрешено оставить наклейки на автомобилях», — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее IBU разрешил журналистам демонстрировать российские символы на ЧМ.

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