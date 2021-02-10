Сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону

Сборной России разрешили не заклеивать государственные флаги на автомобилях во время чемпионата мира по биатлону.

«Доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому сборной России разрешено оставить наклейки на автомобилях», — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.

Ранее IBU разрешил журналистам демонстрировать российские символы на ЧМ.