Сборной России разрешили сохранить флаги на автомобилях во время ЧМ по биатлону
- РИА Новости
«Доводить дело до абсурда никто не хочет, поэтому сборной России разрешено оставить наклейки на автомобилях», — сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенском Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее IBU разрешил журналистам демонстрировать российские символы на ЧМ.