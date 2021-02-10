Расслабиться и не накручивать себя: чему должно научить российских биатлонистов поражение в смешанной эстафете на ЧМ

Сборная России по биатлону начала чемпионат мира в Поклюке с девятого места в смешанной эстафете. Тон такому неудачному выступлению задал Александр Логинов, не сумевший показать чистую стрельбу, хотя именно ему точность требовалась в первую очередь. Уже затем не смог пробежать всю дистанцию на одном дыхании Эдуард Латыпов, а Светлана Миронова заработала два штрафных круга, после чего назвала причиной ошибок постоянное напряжение. RT разбирает, какие выводы должны сделать биатлонисты, чтобы оставшиеся старты прошли более успешно.

Два года назад, коротая время в кафе пресс-центра перед смешанной эстафетой чемпионата мира в Эстерсунде, я предложила соседу по столику, выдающемуся французскому биатлонисту Рафаэлю Пуаре составить по своему усмотрению некую эстафетную четвёрку мечты.

«Магдалена Форсберг, поскольку она всегда была потрясающе стабильна в стрельбе, Лив-Грете Шельбрейд, потому что она самая быстрая ногами, ну и у нас как-никак трое общих детей, а далее — Уле-Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад», — ответил мне восьмикратный чемпион мира.

Те слова вспомнились не так давно — в беседе с бывшим тренером российской сборной Леонидом Гурьевым. Рассуждая о первом виде программы чемпионата мира, тренер сказал: «Эстафету должны бежать прежде всего хорошие стрелки. Тем более — смешанную эстафету. На чемпионате мира это первый вид программы, там все страны будут пытаться зацепить медаль. Медаль зацепили — и пошли дальше по всему чемпионату с высоко поднятой головой...»

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Уйти с высоко поднятой головой в первый день чемпионата мира российским атлетам не удалось. Начать с того, что российские тренеры не сильно угадали с расстановкой. В биатлоне подобное может случиться с кем угодно, но было, честно говоря, обидно видеть, как бегущий на первом рубеже чемпион мира Александр Логинов не закрывает две мишени. В результате спортсмен потерял слишком много времени, выцеливая каждый из дополнительных выстрелов, и можно было констатировать, даже не дожидаясь второго захода Логинова на рубеж, что российская ставка не сыграла.

Не слишком ли категорично это звучит? Думаю, нет. Золото, завоёванное в смешанной эстафете в начале января на первом из двух кубковых этапов Оберхофа, сильно подогрело иллюзии, что на мировом первенстве Россия способна биться в этом виде за подиум, а то и за победу. Но только в том случае, если всё действительно сложится: погода, самочувствие каждого из четырёх атлетов, подготовка лыж, стрельба, кураж. Убери хоть одну составляющую, пирамидка рухнет — это понимали все. Но, простите, о каком кураже можно вести речь, если сильнейший, самый опытный и титулованный боец команды так и не сумел вернуть собственную стрельбу по ходу сезона в должное состояние?

Промах Логинова заключительным выстрелом на втором рубеже — из той же серии. Да, на своём этапе Саша оказался в первой пятёрке по скорости, но ставка-то была сделана совершенно не на это, а на то, чтобы передать эстафету Эдуарду Латыпову хотя бы с небольшим запасом. Но — увы...

Один из бывших тренеров сборной, четырёхкратный чемпион мира и золотой медалист Игр — 1988 в эстафете Валерий Медведцев сказал мне за несколько дней до начала чемпионата мира, что Александр Логинов наверняка постарается набрать к главному старту максимальную форму, но даже в сравнении с прошлым годом он уже не настолько хорош.

«В одиночку работать в биатлоне невозможно — постоянно нужен взгляд со стороны. И на рубеже, и в техническом плане на трассе во время бега. Надо видеть, как спортсмен идёт в подъём, как отрабатывает те или иные участки, как действует на рубеже, какие совершает ошибки. Любая ошибка ведь очень быстро заучивается, если сразу её не корректировать», — добавил он.

Возможно, Логинова действительно подкосило отсутствие рядом личного тренера. А может быть, домашнюю подготовку несколько разбалансировал изменившийся семейный статус. Ничего уничижительного тут нет: в подобном же положении накануне Олимпийских игр в Пхёнчхане оказался даже великий из величайших — Уле-Эйнар Бьорндален, когда у них с Дарьей Домрачевой родилась дочь и норвежцу пришлось сильно корректировать как тренировки, так и отдых. И если начать вспоминать причины, помешавшие восьмикратному олимпийскому чемпиону попасть в олимпийскую сборную, я бы упомянула и это тоже.

Старший тренер мужской российской сборной Юрий Каминский отметил накануне первого старта, что команда выполнила всю запланированную программу, все спортсмены улучшили свои показатели, и что по стрелковой части тоже сделано всё, что планировалось. «Но ведь и соперники не лежали на диване», — добавил специалист.

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В смешанной эстафете соперники оказались вообще ни при чём — они решали собственные задачи. Норвегия — победную, всё-таки статус неоднократного чемпиона мира в этой дисциплине к чему-то обязывает. Пусть даже Марте Олсбю-Ройселанн заставила своих болельщиков понервничать в заключительной стрельбе, едва не схлопотав штрафной круг, но Норвегия, как известно, может позволить себе и не такое.

Второе место еле дошедшей до финиша австрийки Лизы Терезы Хаузер, опередившей олимпийских чемпионок Ханну Эберг и Елену Пидгрушную, стало сенсацией, но сенсацией досадной. Из той категории, когда на язык сама приходит фраза «на этом месте могли быть мы». Но, положа руку на сердце, разве могли?

Каждый из россиян вёл в этой гонке слишком неравную борьбу с внешними обстоятельствами. Эдуард Латыпов отчаянно догонял лидеров и выдохся задолго до финиша. Светлана Миронова, которая идеально, без единого промаха прошла свой этап в золотой оберхофской эстафете, схватила два штрафных круга. И уже не имело никакого значения, как именно пройдёт свой этап Ульяна Кайшева.

После финиша Миронова призналась, что её просто «накрыло».

«Мы бежали здесь контрольную, и всё было неплохо. Но на контрольной темп был ниже, чем сегодня, поэтому получилось вот так. На протяжении четырёх дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, теперь напряжение уйдёт», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

И добавила: «Здесь тяжёлая трасса — думаю, накрывает всех».

Умудрённые большим собственным опытом тренеры из самых разных видов спорта любят заметить, что во время главного старта уже невозможно что-то глобально изменить. Тот же Гурьев, подготовивший за свою карьеру четырёх олимпийских чемпионок, говорил: «Самое главное на чемпионате мира или Олимпийских играх — выспаться. И всё будет нормально. А вот если уже начал накручивать себя, тараканов запустил в голову, как бы нолик стрельнуть, как бы в призёры попасть... Всё, сгоришь капитально...»

Примерно ту же мысль высказала как-то великая Тамара Москвина — автор четырёх золотых и четырёх серебряных олимпийских медалей в парном катании:

«На соревнованиях место тренера — в буфете. Учить элементы на этой стадии бессмысленно. Остаётся создавать спортсмену положительный настрой. Хвалить, успокаивать, следить, не повышается ли уровень стресса до недопустимого, вовремя подносить воду, салфетки, смотреть, чтобы не потерялась аккредитация, чтобы не опоздать на разминку, — то есть постараться снять с человека все проблемы, за исключением собственного выступления».

Актуально ли сказанное в биатлоне? Более чем. Просто и спортсменам надо понимать, что на старт выходят они, а не тренеры. Да, в биатлоне случается всякое. Здесь же, в Поклюке, на одном из этапов Кубка мира однажды страшно упала четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Упала не на одном из тех жутких спусков, которыми славится местная трасса, а прямо на стадионе, на выходе со штрафного круга, споткнувшись о лыжи соперницы. Ушибла руку, потеряла обоймы, сломала винтовку, была вынуждена сняться с гонки, в связи с чем пережила не самые приятные минуты карьеры.

Но именно Даша однажды сказала: «Спортсмен должен что-то предпринимать сам, чтобы сбросить с себя психологический груз. Не позволить ему себя придавить. Помню, на Играх в Сочи я старалась всеми доступными способами извлекать положительные эмоции абсолютно из всего, что происходило вокруг. Чтобы таким образом превратить Игры из войны в праздник. Накопить эмоциональную энергию и удержать её до старта внутри себя».

Чемпионат мира — не Олимпиада и уж тем более не война. Да, первый бой Россия проиграла, причём обидно: с первым видом программы было связано слишком много надежд, потому и расстройство оказалось сильным. Но первая гонка — это всего лишь одна гонка.

И самое время ещё раз процитировать Пуаре: «В биатлоне нужно играть, а не работать. Играть с соперниками и ни в коем случае не накручивать себя».