Хованцев назвал провалом результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ
- РИА Новости
«Девятое место — провал, конечно. Особенно с теми предпосылками, которые были. Латыпов слишком сильно стартовал на своём этапе, а потом начал замедляться. Скорость он свою не показал. Не знаю, конечно, какая ситуация с лыжами в команде» — цитирует Хованцева «Чемпионат».
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.
Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.
Ранее Дмитрий Губерниев поддержал сборную России после смешанной эстафеты на ЧМ.