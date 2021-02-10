Хованцев назвал провалом результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенском Поклюке.

«Девятое место — провал, конечно. Особенно с теми предпосылками, которые были. Латыпов слишком сильно стартовал на своём этапе, а потом начал замедляться. Скорость он свою не показал. Не знаю, конечно, какая ситуация с лыжами в команде» — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Холм Легрейда, Йоханнеса Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, финишировав за 1 час 20 минут 19,3 секунды.

Национальная команда России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал сборную России после смешанной эстафеты на ЧМ.