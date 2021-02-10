Эстафеты, точная стрельба, мощный состав в синглмиксте: что может принести медали россиянам на ЧМ по биатлону

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдёт чемпионат мира по биатлону. На нём будут разыграны 12 комплектов наград. Сборная России будет претендовать на медали как минимум в трёх эстафетах. Также побороться за подиум можно будет в индивидуальных гонках, если спортсменам удастся избежать промахов, и в синглмиксте, если тренерский штаб выставит боеспособный состав.

Смешанная эстафета

Результат в нынешнем сезоне: 1-е место (Оберхоф-1).

Результаты на последних ЧМ: 4-е место (2019), 6-е место (2020).

Со смешанной эстафетой, которая откроет чемпионат мира в Поклюке, у российских болельщиков будут связаны самые высокие ожидания. По ходу сезона состоялась всего одна подобная гонка, и именно сборная России стала её победителем. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов постараются 10 февраля повторить свой же результат, показанный на этапе в Оберхофе.

Правда, соперники у них теперь будут уже другие. В прошлый раз одновременно со смешанной эстафетой прошёл синглмикст, и в нём принимали участие многие мировые звёзды. На чемпионате мира эти дисциплины разводят по разным дням, и уже точно известно, что на старт выйдет лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Бё из Норвегии. Пространство для манёвра будет также у команд из Швеции и Италии.

Возросшая конкуренция окажет сильное влияние на перспективы именно российской сборной, ведь победа в Оберхофе была не слишком убедительной — Латыпов выиграл всего лишь 0,7 секунды у норвежца Стурлы Легрейда и 12,1 — у француза Кантена Фийона Майе. Но всё-таки шансы на первую с 2017 года медаль будут, так как состав у россиян достаточно сбалансированный и не имеет слабых звеньев. К тому же расклад сил может поменять новый формат — теперь начинать гонку будут мужчины, а заканчивать женщины.

Спринт

Лучшие результаты в нынешнем сезоне

— мужчины: Елисеев (10-й, Оберхоф-2), Латыпов (11-й, Оберхоф-1), Логинов (12-й, Контиолахти-1);

— женщины: Павлова (6-я, Оберхоф-1), Миронова (10-я, Контиолахти-2), Казакевич (13-я, Контиолахти-2).

Лучшие результаты на последних ЧМ

— мужчины: Логинов (1-й, 2020 и 2-й, 2019), Елисеев (12-й, 2020);

— женщины: Юрлова-Перхт (8-я, 2019 и 21-я, 2020), Павлова (24-я, 2019).

Спринт является слабым местом мужской сборной России. В шести гонках этого сезона попадание в первую десятку было всего лишь одно — у Матвея Елисеева в Оберхофе. Реальной борьбы за медали не было ни на одном старте, и почти всегда причиной тому служила низкая скорость биатлонистов. Если по чистому времени на дистанции они и входили в первую десятку, то всё равно проигрывали лидерам, в основном из сборной Норвегии, около минуты.

Исключение было лишь одно, когда Александр Логинов уступил всего 35 секунд в Контиолахти, но тогда его подвели три промаха на стойке. Впрочем, уроженцу Саратова отлично удавалось подвести себя к прошлым чемпионатам мира и именно в спринте завоевать две медали. Оба раза для этого ему необходимо было стрелять абсолютно точно, с чем у Логинова в этом сезоне есть проблемы — без промахов он выступил только однажды, на победной индивидуальной гонке в Антерсельве.

У девушек в спринте ситуация ещё хуже, даже с учётом шестого места Евгении Павловой в Оберхофе. В некоторых гонках россиянки едва попадали в первую тридцатку по скорости, что почти исключало всякую борьбу за высокие места. Быстрее всех в сборной бежала Светлана Миронова, но всё равно её показатели не были на уровне мировых лидеров, а среднее количество промахов в спринте составляет больше двух.

Гонка преследования

Лучшие результаты в нынешнем сезоне

— мужчины: Гараничев (14-й, Хохфильцен-1), Елисеев (16-й, Оберхоф-1), Логинов (17-й, Оберхоф-1);

— женщины: Миронова (4-я, Оберхоф-1 и 14-я, Контиолахти-2), Павлова (13-я, Контиолахти-2), Казакевич (14-я, Хохфильцен-1).

Лучшие результаты на последних ЧМ

— мужчины: Логинов (3-й, 2020 и 14-й, 2019), Гараничев (9-й, 2019);

— женщины: Павлова (9-я, 2019), Юрлова-Перхт (12-я, 2020 и 19-я, 2019).

Результаты в гонках преследования очень сильно зависят от спринта, и показатели мужской сборной России это подтверждают. В этой дисциплине не то что медалей, а попадание в топ-15 случилось лишь однажды в четырёх гонках. В большинстве случаев россиянам удавалось подняться со своих стартовых позиций, но чаще всего это была борьба за места в середине протокола, где отыграться проще, чем на вершине.

Ни по абсолютному времени в гонке, ни по чистой скорости мужчины тоже не были в числе лидеров. Ярче всех проявил себя Антон Бабиков в Хохфильцене, когда благодаря точной стрельбе показал седьмой результат в пасьюте, но из-за старта на 57-м месте не попал в итоге даже в первую тридцатку. У Логинова статистика в этой дисциплине не очень радостная — в среднем три промаха в одной гонке не дают возможности бороться за медаль, даже если он с приличным отрывом защитит титул чемпиона мира в спринте.

У женщин зависимость от стартовых позиций не такая сильная. У них плотность результатов в спринте выше, а на длинных дистанциях образуются большие разрывы между спортсменками. Это и помогло Светлане Мироновой однажды подняться с 16-го места на четвёртое, показав при этом третье абсолютное время гонки с двумя промахами. Даже старт за пределами первой десятки позволяет россиянкам надеяться на медаль, если удастся не сильно отстать от лидеров на дистанции и показать чистую стрельбу. Правда, данное условие ещё никто в этом сезоне не выполнял. Последней россиянкой, которая чисто пробежала гонку преследования, была Лариса Куклина ещё в декабре 2019 года.

Индивидуальная гонка

Лучшие результаты в нынешнем сезоне

— мужчины: Логинов (1-й, Антерсельва и 10-й, Контиолахти-1), Гараничев (14-й, Антерсельва);

— женщины: Павлова (6-я, Антерсельва), Миронова (7-я, Антерсельва), Кайшева (9-я, Антерсельва).

Лучшие результаты на последних ЧМ

— мужчины: Гараничев (7-й, 2019), Поршнев (1-й, 2020), Логинов (14-й, 2019), Гараничев (14-й, 2020);

— женщины: Юрлова-Перхт (13-я, 2020), Куклина (16-я, 2019), Юрлова-Перхт (17-я, 2019).

Если показывать высокую скорость у российских биатлонистов получается совсем редко, то на помощь приходит индивидуальная гонка. Результаты последнего этапа в Антерсельве наглядно продемонстрировали, что ходом можно проигрывать и одну, и две минуты, но если стрелять чисто, то медали становятся практически гарантированными.

Причём речь идёт не только о Логинове, который своим шансом как раз воспользовался и выиграл единственное личное золото, но и тех, кто находится в команде на вторых ролях. Если представить, что никто бы в мужской команде не заработал штрафных минут, то россияне заняли бы всю первую тройку, а на пятом месте оказался бы Кирилл Стрельцов.

То же самое касается и девушек — Павлова, Миронова и Кайшева могли бы занять весь пьедестал почёта, а на первую шестёрку вправе были бы рассчитывать Татьяна Акимова и Ирина Казакевич. Все они пробежали самую длинную дистанцию в сезоне достаточно хорошо, чтобы без ошибок в стрельбе бороться за награду.

На чемпионате мира эта ситуация вполне может повториться, если каждый из четырёх рубежей кому-то удастся пройти чисто. Результаты последних ЧМ показывают, что точная стрельба могла бы принести медаль почти любому биатлонисту из сборной России. Кстати, последнюю победу в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт в 2015-м как раз одержала благодаря тому, что закрыла все 20 мишеней.

Синглмикст

Результат сборной России в сезоне: 9-е место (Оберхоф-1).

Результаты на двух последних ЧМ: 6-е место (2019), 7-е место (2020).

Перспективы россиян в самой молодой дисциплине биатлона будут во многом зависеть от выбранного для неё состава. Пока что тренерский штаб обделяет своим вниманием этот вид программы и не выставляет на него сильнейших спортсменов. На прошлых чемпионатах мира это однозначно были Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, но оба раза бежал Матвей Елисеев с Павловой или Куклиной.

В Поклюке синглмикст пройдёт на следующий день после мужской индивидуальной гонки и через день после женской, так что вряд ли стоит ожидать, что состав будет выбран боевой. В нынешнем сезоне тренеры опять пробовали Елисеева в паре с Павловой, что было вполне логичным после их победы в «Рождественской гонке», но в Оберхофе они стали девятыми. При этом бежали ребята вполне неплохо и на каждом этапе входили в первую шестёрку по чистой скорости. С учётом того, что именно Елисеев и Павлова лучше всех знакомы с форматом синглмикста и предпочитают бегать дистанции покороче, именно у них будет наибольший шанс попасть в состав, но им вновь придётся бороться с гораздо более сильными спортсменами.

Эстафета

Результаты в нынешнем сезоне

— мужчины: 3-е (Антерсельва), 4-е (Контиолахти-2, Хохфильцен-1, Оберхоф-2);

— женщины: 1-е (Антерсельва), 4-е (Контиолахти-2, Оберхоф-2).

Результаты на последних ЧМ

— мужчины: 3-е (2019), 4-е (2020);

— женщины: 5-е (2019), 8-е (2020).

Главным днём для российских биатлонистов станет 20 февраля, когда будут разыграны медали в двух эстафетах. В обеих дисциплинах россияне будут претендовать на высокие места или даже на победу, о чём говорят специалисты.

В пользу мужчин говорит впечатляющая стабильность. В последний раз они опускались ниже четвёртого места в декабре 2019 года. После этого во всех гонках они вели реальную борьбу за подиум, хотя и оказались на нём лишь однажды. Прервать безмедальную серию удалось в Антерсельве, причём этому не помешал даже штрафной круг Логинова. Это говорит о прочности того состава, который вышел на старт. Если Антону Бабикову и Елисееву снова удастся справиться со стрельбой, а Логинов и Эдуард Латыпов не подкачают на дистанции, то ниже третьего места они не должны будут опуститься.

Ровный состав подобрался и в женской команде. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева подтвердили это там же, в Антерсельве, где одержали победу. Каждая из них на своём этапе была в восьмёрке лучших, чем не могла похвастаться ни одна другая сборная — и Норвегия, и Швеция, и Германия, и Франция давали серьёзную слабину хотя бы на одном этапе. Если в Поклюке россиянки снова избегут ошибок в стрельбе, то смогут надеяться на первые за 12 лет медали в эстафете.

Масс-старт



Лучшие результаты в нынешнем сезоне

— мужчины: Елисеев (6-й, Оберхоф-2), Логинов (10-й, Хохфильцен-2 и 19-й, Антерсельва);

— женщины: Миронова (6-я, Антерсельва и 11-я, Оберхоф-2), Павлова (11-я, Антерсельва).

Лучшие результаты на последних ЧМ

— мужчины: Логинов (4-й, 2019), Гараничев (16-й, 2019), Поршнев (26-й, 2020);

— женщины: Юрлова-Перхт (2-я, 2019 и 6-я, 2020), Павлова (18-я, 2019).

В случае с масс-стартами сразу нужно оговориться: пока что ни один спортсмен сборной России не может быть уверен в том, что примет в них участие. Даже Александр Логинов не входит в число 15 лучших биатлонистов согласно общему зачёту Кубка мира, которым гарантировано участие в гонке мирового первенства. Остальные 15 участников будут добираться по результатам личных гонок.

Если бы отбор был таким же простым, как на Кубке мира, то выступить в гонке с общего старта и побороться за медаль могли бы Логинов и Миронова. Они оба по ходу сезона по разу демонстрировали очень приличную скорость на дистанции, но всегда упускали медали из-за неважной стрельбы.

Особняком стоит шестое место Елисеева в Оберхофе — ни до, ни после он не был так же близок к медалям, как тогда. От пьедестала почёта и даже победы его отделил лишь один промах. Уже на следующем этапе Елисеев снова вернулся к роли статиста, показав худший ход, — норвежцу Йоханесу Дале он проиграл 2,5 минуты. Выступление в Оберхофе стало скорее исключением, чем правилом, которое могло бы повториться в Поклюке.