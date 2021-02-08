«Вы начали больше любить себя в спорте, чем спорт в себе»: что известно об открытом письме с критикой Губерниева

Известные представители российского биатлона написали коллективное письмо на имя комментатора Дмитрия Губерниева. Они потребовали оградить «спортсменов, тренеров и ветеранов спорта от очередной порции оскорблений» со стороны журналиста. Инициатор заявления не называется, однако свои подписи под ним поставили в том числе Александр Тихонов и Анатолий Хованцев, а Анфиса Резцова согласилась с его текстом. Губерниев в ответ назвал авторов письма доносчиками, а на его сторону встали Владимир Драчёв и Тина Канделаки.

В преддверии чемпионата мира в российском биатлоне рискует разгореться новый скандал, в центре которого оказался Дмитрий Губерниев. На официальном сайте четырёхкратного олимпийского чемпиона и бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова было опубликовано открытое письмо на имя комментатора. Подписи под ним поставили многие заслуженные тренеры и бывшие спортсмены — Владимир Аликин, Анатолий Хованцев, Анатолий Алябьев, Юрий Колмаков, Геннадий Ковалёв и сам Тихонов.

Ветераны биатлона призвали журналиста прекратить нападки на атлетов и тренеров сборной России. По их мнению, в попытке манипулировать общественным сознанием Губерниев нередко нарушает журналистскую этику и принципы морали, что не способствует популяризации спорта.

В качестве примера приводится ситуация на чемпионате мира 2017 года, когда он в прямом эфире оскорбил лидера сборной Франции Мартена Фуркада, после того как тот столкнулся на лыжне с Александром Логиновым. После инцидента комментатору пришлось принести извинения.

«Мы искренне признательны вам за вашу работу и много лет уважали ваш талант журналиста и артиста. Однако в последние годы вы начали больше любить себя в спорте, чем спорт в себе, что отражается на качестве репортажей. Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта», — говорится в письме.

По мнению подписавших обращение, от нападок Губерниева страдают президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев, Александр Тихонов, Владимир Аликин и действующие спортсмены — Евгений Гараничев и Антон Бабиков. Отмечается также, что попытки диалога не привели к успеху. Напротив, комментатор продолжил «сводить счёты со всеми, кто когда-либо посмел критиковать его высказывания и репортажи».

Позже Тихонов объяснил цель письма. По его мнению, Губерниев делает акцент на негативной стороне биатлона, критикуя действующих спортсменов и не уделяя внимание тем, кто этого достоин. В то же время он добавил, что не является инициатором заявления.

Личность автора не раскрыл и Хованцев. Он подтвердил, что лишь подписал письмо, с которым предварительно ознакомился.

«Зачем оскорблять Владимира Аликина — двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта и тренера? Всё же нужно выбирать выражения. Ему надо держать себя в рамках приличия во время прямых эфиров и извиниться за свои слова в адрес достойных людей. При этом себя к числу пострадавших я не причисляю и не прошу извинений», — цитирует Хованцева ТАСС.

Напомним, между Губерниевым и Аликиным возник конфликт в начале февраля. Экс старшему тренеру мужской команды не понравились слова комментатора о Гараничеве, который в последних гонках демонстрировал слабые результаты. В ответ журналист тогда назвал специалиста слабаком, подчеркнув, что имеет право на собственное мнение.

Реакция Губерниева на сей раз тоже не заставила себя ждать. По его словам, заявление написано в жанре «коллективного доноса», а упоминающийся Алябьев и вовсе его не подписывал.

«Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны», — написал Губерниев в Telegram.

Сам Алябьев подтвердил его слова, признавшись, что прочёл письмо только после публикации. При этом он отметил, что отчасти согласен с авторами. С одной стороны, Алябьев считает, что журналист действительно иногда бывает чересчур жёстким в эфире, но с другой — ничего против его работы не имеет.

Стоит отметить, что открытое письмо вызвало неоднозначную реакцию. Так, заслуженный тренер СССР Александр Привалов подчеркнул, что комментатор должен рассказывать о событиях в гонке, но в то же время согласился с критикой в адрес тренеров. В свою очередь, Резцова отметила, что присоединяется к авторам письма.

Произошедшее отчасти напоминает ситуацию с уходом бывшего президента СБР Владимира Драчёва. Весной прошлого года было обнародовано письмо, якобы подписанное известными биатлонистами прошлого, с критикой работы функционера и призывом покинуть занимаемую должность. Тогда некоторые специалисты также отметили, что подписи появились без их согласия.

На этот раз Драчёв вступился за комментатора. По его мнению, подобные вопросы не нужно решать открыто, а шумиха лишь поспособствует популярности Губерниева.

«Видимо, российскому биатлону нужен очередной драйв и полоскание грязного белья. Но раз к этому всему приложил руку Александр Иванович (Тихонов. — RT), то иного и быть не могло. При этом мы все понимаем, что Дмитрий Губерниев — эмоциональный человек, иногда эмоции действительно зашкаливают, но если кому-то не очень понравился его комментарий, лучше позвонить и обсудить это лично, не выносить это на публику», — пояснил Драчёв.

Поддержала Губерниева и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Как и экс-глава СБР, она отметила роль Тихонова во многих скандалах в российском биатлоне.

«Я убеждена, что каждый из них мог бы лично позвонить Диме и обсудить любые претензии, но... Седьмым подписантом (есть в этом какой-то библейский символизм) стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Каждый раз, когда он писал что-то про меня или Диму (часто сразу про обоих), я отвечала, но сколько уже можно повторять одно и то же», — написала Канделаки.