Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику норвежского журналиста Эстена Сэтера.

«Это западная тенденция извинений. Я подумал, что было бы, если бы бегали темнокожие биатлонисты… Я ещё хочу спросить у этого дурачка: я должен извиняться за русский допинг перед Бё каким образом? Должен лыжи целовать? А крепления должен облизывать? Взасос их целовать? Снег есть при этом надо? А на коленях перед ним я должен ползать? За русский допинг, с которым мы сами разберёмся. Мне нужно ещё перед производителями губной помады и астматических аппаратов извиниться? И всё это — по мнению чудака на букву М из норвежского издания», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он также пошутил, что автор статьи мог в него просто влюбиться, если ему уделили так много внимания.

Напомним, что норвежский биатлонист Тарьей Бё предложил россиянам принести извинения за былые преступления, подразумевая допинговые нарушения, а Губерниев, в свою очередь, выразил недоумение, отметив, что не понимает, кто именно должен извиняться. Именно на это Сэтер отреагировал в своей статье.

Ранее норвежский журналист раскритиковал Губерниева за слова в адрес Тарьея Бё.