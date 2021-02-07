Норвежский журналист раскритиковал Губерниева за слова в адрес Тарьея Бё

Норвежский журналист Эстен Сэтер возмутился словами российского комментатора Дмитрия Губерниева, который резко отреагировал на высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бё.

Напомним, что Бё предложил россиянам принести извинения за былые преступления, подразумевая допинговые нарушения, а Губерниев в свою очередь выразил недоумение, отметив, что не понимает, кто именно должен извеняться.

«Когда дело доходит до защиты интересов России, эта двухметровая физически крепкая телезвезда уже не так элегантна. Скорее, он просто становится неотёсанным и глупым. Например, осенью 2015 года он раскритиковал бывшего президента Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда, который представлял тогда первый отчёт WADA о мошенничестве со стороны России. Это прекрасно демонстрировало, насколько прогнили все главные российские виды спорта. Но Губерниев не сдавался и заявлял, что аргументы Паунда звучат для него неубедительно», — написал Сэтер в своей колонке в Dagbladet.

Он также отметил, что Губерниев защищал после допингового скандала Ольгу Зайцеву, а также вспомнил об инциденте с массовым снятием юниорок Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области с «Ижевской винтовки» сразу после после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства. Сэтер подчеркнул, что такие ситуации больше бьют по самим россиянам, а высмеивание Бё не решит проблему.

Ранее сообщалось, что Тарьей Бё одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.