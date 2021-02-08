Губерниев ответил на письмо ветеранов биатлона

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об открытом письме ветеранов биатлона.

«Мне ужасно стыдно за тех, кто всё это инициировал. Сплошное враньё, лицемерие, перевирание фактов. У меня честная работа. Таким людям меня не сожрать. Со мной страна! А за ними — доносы, враньё и в конечном счёте смех и одновременно жалость», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».



Напомним, что группа ветеранов биатлона в преддверии чемпионата мира обратилась к Губерниеву с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

В числе подписавшихся под письмом значатся Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалёв, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля.



Ранее Губерниев поделился мнением по поводу состава сборной России по биатлону на ЧМ.