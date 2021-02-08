Драчёв заступился за Губерниева после критики от ветеранов биатлона

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что открытое письмо ветеранов биатлона в адрес комментатора Дмитрия Губерниева ни к чему хорошему не приведёт.

«Все эти вопросы нужно решать иначе. Ни к чему хорошему такие письма и обвинения никогда не приводили. Единственное, что даст это письмо, — у Дмитрия Губерниева появятся очередные 50 или же 100 тыс. подписчиков в Instagram. Видимо, российскому биатлону необходим очередной драйв и полоскание грязного белья. Раз к этому всему приложил руку Александр Иванович, то иначе и быть не могло. При этом мы все понимаем, что Дмитрий Губерниев — эмоциональный человек. Иногда эмоции действительно зашкаливают, но если кому-то не очень понравился его комментарий, то лучше позвонить ему и обсудить это лично, а не выносить на публику», — цитирует Драчёва ТАСС.

8 февраля четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов на своём сайте опубликовал открытое письмо в адрес Губерниева, в котором попросил журналиста прекратить словесные нападки на спортсменов и тренеров национальной команды и оскорбления в их адрес. Под ним подписался ряд заслуженных биатлонистов и тренеров.

Ранее Хованцев объяснил, почему подписал письмо с критикой Губерниева.