Хованцев объяснил, почему подписал письмо с критикой Губерниева

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему подписал открытое письмо в адрес известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Я действительно подписал это письмо. Но согласен не со всеми пунктами, есть своё мнение. Губерниев комментирует слишком «от себя». Критикует тренеров, кого назначили, а кого — нет. Это ведь задача тренеров, а не вопрос Губерниева — кого нужно ставить. Мне не нравится, что он меняет мнение. Сказал: «Как это поставили Кайшеву бежать эстафету, она ногами еле плетётся». А затем: «Ах, какая Кайшева молодец, показала лучший результат!» Это нормально? Какое право он имеет оскорблять спортсменов? У меня нет желания, чтобы его отстранили от работы. Но я хочу, чтобы он в репортажах отражал действительное положение вещей. Пожелание одно. Никто же его не обзывал, не делал так, как он. Его же никто не назвал «скотиной». Мне кажется, что он взлетел слишком высоко. Или он специально пытается зацепить человека, чтобы он отреагировал. Может, ждёт такого пиара», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

8 февраля на официальном сайте четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова было опубликовано открытое письмо с критикой Губерниева, которое подписали несколько видных представителей российского биатлона.

Ранее Губерниев ответил на письмо ветеранов биатлона.