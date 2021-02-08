Ветераны биатлона написали письмо в адрес Губерниева

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Ветераны биатлона выступили с обращением к комментатору Дмитрию Губерниеву.
Ветераны биатлона написали письмо в адрес Губерниева
  • РИА Новости

«Мы, группа ветеранов биатлона, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров СССР и России, чемпионов мира и Олимпийских игр в преддверии чемпионата мира хотим обратиться к комментатору канала «Матч ТВ» Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды», — говорится в сообщении на официальном сайте четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

В числе подписавшихся под письмом Александр Привалов, Александр Тихонов, Геннадий Ковалёв, Юрий Колмаков, Анатолий Алябьев, Владимир Аликин и Анатолий Хованцев.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Поклюке с 10 по 21 февраля. 

Ранее Губерниев поделился мнением по поводу состава сборной России по биатлону на ЧМ.

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