Тихонов дал совет российским биатлонистам перед смешанной эстафетой на ЧМ

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов дал совет биатлонистам сборной России перед смешанной эстафетой на чемпионате мира, который стартует в словенской Поклюке 10 февраля.

«Нужно вселять надежду нашим ребятам. Главное — без дополнительных патронов отстреляться. Тогда шансы на медали есть! Лидеры — это лидеры, но в эстафете нужно всё грамотно разложить», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Старт гонки запланирован в среду в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сборная России по биатлону успешно прошла тестирование на коронавирус перед ЧМ.