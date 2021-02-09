Тихонов дал совет российским биатлонистам перед смешанной эстафетой на ЧМ
- РИА Новости
«Нужно вселять надежду нашим ребятам. Главное — без дополнительных патронов отстреляться. Тогда шансы на медали есть! Лидеры — это лидеры, но в эстафете нужно всё грамотно разложить», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Старт гонки запланирован в среду в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.
Ранее сборная России по биатлону успешно прошла тестирование на коронавирус перед ЧМ.