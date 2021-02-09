Биатлонисты сборной России сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед ЧМ-2021
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«Вечером в понедельник команда в полном составе сдала тесты на коронавирус. Сейчас пришли результаты, все отрицательные. Продолжаем готовиться к старту чемпионата мира», — цитирует Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Он также отметил, что четыре дня назад россияне сдавали тесты на коронавирус для получения аккредитации, а прошедший недавно тест был организован Международным союзом биатлонистов (IBU) для участников соревнований.
Мировое первенство в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.
Ранее сообщалось, что IBU разрешил журналистам демонстрировать российские символы на ЧМ.