В надежде на повторение успеха: сборная России борется за медали в смешанной эстафете на ЧМ-2021 по биатлону

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону 2021 года. В первой гонке турнира определяются обладатели медалей в смешанной эстафете. Сборная России постарается повторить свой результат на этапе Кубка мира в Оберхофе и завоевать золото. Российскую команду представляют Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. RT ведёт текстовую трансляцию забега.
В надежде на повторение успеха: сборная России борется за медали в смешанной эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 10 февраля 2021

    Миронова пока держится на отдалении от Перссон и Здоуц, проигрывая им десять секунд. Пока среди лидеров выделяется только Шевалье, отыгравшая семь секунд у Экхофф.

  • Латыпов показал шестой ход на своём этапе. Вновь неплохо, но стрельба свела все усилия почти на нет. Нужно точно стрелять — и тогда медали будут возможными.

  • Начинается третий этап. Тириль Экхофф выигрывает 39 секунд у француженки Анаис Шевалье, дальше бегут украинка Юлия Джима, канадка Надя Мозер, шведка Линн Перссон, австрийка Дуня Здоуц и россиянка Светлана Миронова.

  • От первой тройки Латыпова отделяют 23 секунды. Можно бороться за медали, девушкам под силу отыграть и такое отставание.

  • Бё выигрывает уже 31 секунду у Фийона Майе. Очень медленно бежит словенец Клемен Бауэр, он пропустил Латыпова на седьмое место. Россиянин при этом не смог удержаться за Понсилуомой.

  • На последнем круге Латыпов может подняться ещё выше, если справится с Понсилуомой, но швед в этом сезоне прочно входит в число быстрейших биатлонистов.

  • Латыпов справился с нервами и закрыл все мишени сразу! Он поднялся на восьмое место! Отставание от первой тройки уже меньше 30 секунд. Можно бороться дальше.

  • Норвежец вновь допустил один промах, который на его лидерстве никак не сказался. У сборных Франции и Канады он выигрывает больше 22 секунд.

  • Бё старается отыграться за все последние неудачи в Кубке мира и уже больше минуты выигрывает у Латыпова. Россиянин по-прежнему идёт десятым, но приблизился к Бочарникову и швейцарцу Жереми Финелло.

  • Бё лидирует в гонке с 16-секундным преимуществом над Фийоном Майе. Это уже может считаться заявкой на победу, хотя ещё и половины гонки не прошло. Латыпов пока борется с Лукасом Хофером из Италии за десятое место.

Загрузить ещё
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить