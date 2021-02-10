В надежде на повторение успеха: сборная России борется за медали в смешанной эстафете на ЧМ-2021 по биатлону

В словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону 2021 года. В первой гонке турнира определяются обладатели медалей в смешанной эстафете. Сборная России постарается повторить свой результат на этапе Кубка мира в Оберхофе и завоевать золото. Российскую команду представляют Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. RT ведёт текстовую трансляцию забега.

РИА Новости

© Алексей Филиппов