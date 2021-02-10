В надежде на повторение успеха: сборная России борется за медали в смешанной эстафете на ЧМ-2021 по биатлону
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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10 февраля 2021
Миронова пока держится на отдалении от Перссон и Здоуц, проигрывая им десять секунд. Пока среди лидеров выделяется только Шевалье, отыгравшая семь секунд у Экхофф.
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Латыпов показал шестой ход на своём этапе. Вновь неплохо, но стрельба свела все усилия почти на нет. Нужно точно стрелять — и тогда медали будут возможными.
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Начинается третий этап. Тириль Экхофф выигрывает 39 секунд у француженки Анаис Шевалье, дальше бегут украинка Юлия Джима, канадка Надя Мозер, шведка Линн Перссон, австрийка Дуня Здоуц и россиянка Светлана Миронова.
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От первой тройки Латыпова отделяют 23 секунды. Можно бороться за медали, девушкам под силу отыграть и такое отставание.
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Бё выигрывает уже 31 секунду у Фийона Майе. Очень медленно бежит словенец Клемен Бауэр, он пропустил Латыпова на седьмое место. Россиянин при этом не смог удержаться за Понсилуомой.
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На последнем круге Латыпов может подняться ещё выше, если справится с Понсилуомой, но швед в этом сезоне прочно входит в число быстрейших биатлонистов.
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Латыпов справился с нервами и закрыл все мишени сразу! Он поднялся на восьмое место! Отставание от первой тройки уже меньше 30 секунд. Можно бороться дальше.
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Норвежец вновь допустил один промах, который на его лидерстве никак не сказался. У сборных Франции и Канады он выигрывает больше 22 секунд.
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Бё старается отыграться за все последние неудачи в Кубке мира и уже больше минуты выигрывает у Латыпова. Россиянин по-прежнему идёт десятым, но приблизился к Бочарникову и швейцарцу Жереми Финелло.
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Бё лидирует в гонке с 16-секундным преимуществом над Фийоном Майе. Это уже может считаться заявкой на победу, хотя ещё и половины гонки не прошло. Латыпов пока борется с Лукасом Хофером из Италии за десятое место.
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