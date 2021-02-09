Тренер сборной Норвегии назвал Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от смешанной эстафеты, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке.

«Нас можно считать фаворитами. Естественно, у нас у всех большие ожидания. Но в этом и сложность, когда ты фаворит на бумаге. Все ждут, что мы победим. Но это не означает, что мы победим, нам надо сражаться за эту победу. Все хотят у нас выиграть. Кто наш главный конкурент? Как минимум шесть сборных могут выиграть завтра. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция. Они все могут попасть на пьедестал почёта, все могут победить», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».

Смешанная эстафета пройдёт 10 февраля. За сборную побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.