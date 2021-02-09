Тренер сборной Норвегии назвал Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ

Короткая ссылка
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от смешанной эстафеты, которая пройдёт в рамках чемпионата мира в Поклюке.
Тренер сборной Норвегии назвал Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ
  • globallookpress.com

«Нас можно считать фаворитами. Естественно, у нас у всех большие ожидания. Но в этом и сложность, когда ты фаворит на бумаге. Все ждут, что мы победим. Но это не означает, что мы победим, нам надо сражаться за эту победу. Все хотят у нас выиграть. Кто наш главный конкурент? Как минимум шесть сборных могут выиграть завтра. В первую очередь это Россия, затем Германия, Франция, Италия, Швеция. Они все могут попасть на пьедестал почёта, все могут победить», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».

Смешанная эстафета пройдёт 10 февраля. За сборную побегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить