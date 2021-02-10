Симон Фуркад высказался о работе Губерниева

Французский биатлонист Симон Фуркад, который по окончании сезона-2018/2019 завершил профессиональную карьеру, оценил работу Дмитрия Губерниева как спортивного комментатора.

«Биатлон — это в первую очередь шоу. Чтобы сделать шоу, необходим шоумен. Дмитрий Губерниев, безусловно, отвечает требованиям шоумена. Конечно, я не понимаю того, что он говорит в трансляции на русском языке, но когда вижу его реакцию, то понимаю, что человек живёт биатлоном, дарит эту любовь людям. Людей не обманешь — им это нравится. Когда я слышу Дмитрия Губерниева, то вспоминаю бразильских футбольных комментаторов, которые очень эмоционально реагируют на забитые голы», — цитирует Фуркада «Чемпионат».

Ранее Губерниев высказался о рекомендации российским биатлонистам не публиковать флаг в соцсетях.