Шипулин дал совет российским биатлонистам перед стартом ЧМ

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы России Антон Шипулин дал совет национальной команде перед стартом на мировом первенстве 2021 года в словенкой Поклюке.

«Хотел пожелать нашим ребятам хороших выступлений. Самое главное — подходить к стартам с холодной головой. И, конечно, пожелаем им побольше удачи, которая очень важна в биатлоне. Думаю, что они готовы, заслужили медали. И будем надеяться, что совсем скоро порадуют наших зрителей, тренеров, близких своим хорошим выступлением. Надеюсь, медали будут. Хочется в это верить. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но, как и все болельщики, буду смотреть и верить», — приводит слова Шипулина kp.ru.

Чемпионата мира в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Первой гонкой мирового первенства станет смешанная эстафета.

Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.