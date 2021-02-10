Шипулин дал совет российским биатлонистам перед стартом ЧМ

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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы России Антон Шипулин дал совет национальной команде перед стартом на мировом первенстве 2021 года в словенкой Поклюке.
Шипулин дал совет российским биатлонистам перед стартом ЧМ
  • РИА Новости

«Хотел пожелать нашим ребятам хороших выступлений. Самое главное — подходить к стартам с холодной головой. И, конечно, пожелаем им побольше удачи, которая очень важна в биатлоне. Думаю, что они готовы, заслужили медали. И будем надеяться, что совсем скоро порадуют наших зрителей, тренеров, близких своим хорошим выступлением. Надеюсь, медали будут. Хочется в это верить. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но, как и все болельщики, буду смотреть и верить», — приводит слова Шипулина kp.ru.

Чемпионата мира в Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля. Первой гонкой мирового первенства станет смешанная эстафета.

Ранее в СБР показали костюмы российских биатлонистов на ЧМ.

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