Каминский оценил готовность сборной России перед стартом ЧМ в Поклюке

Короткая ссылка
Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о заключительном этапе подготовки к стартующему в словенской Поклюке чемпионату мира по биатлону.
Каминский оценил готовность сборной России перед стартом ЧМ в Поклюке
  • globallookpress.com

«Выше ли сейчас готовность сборной, чем в Антерсельве? Однозначно выше. Но не стал бы преувеличивать того, что мы показали в Италии. Спортсмены основных команд были измучены, на их фоне в отдельных гонках мы смотрелись чуть-чуть лучше, только и всего. А вот в стрельбе выглядели даже хуже. Могу ли я сказать, что как старший тренер сделал всё, что можно было сделать при подготовке к чемпионату мира? В целом мы выполнили всю запланированную программу. Состояние всех спортсменов постарались улучшить, многое сделали в этом плане. Максим Максимов говорит, что по стрелковой части тоже сделано всё, что планировалось. Но ведь и соперники не лежали на диване. Теперь реализация зависит от спортсменов. Надеемся, команда покажет максимум того, на что готова», — цитирует Каминского официальный сайт Союза биатлонистов России.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее тренер сборной Норвегии назвал Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить