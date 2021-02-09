Каминский оценил готовность сборной России перед стартом ЧМ в Поклюке

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал о заключительном этапе подготовки к стартующему в словенской Поклюке чемпионату мира по биатлону.

«Выше ли сейчас готовность сборной, чем в Антерсельве? Однозначно выше. Но не стал бы преувеличивать того, что мы показали в Италии. Спортсмены основных команд были измучены, на их фоне в отдельных гонках мы смотрелись чуть-чуть лучше, только и всего. А вот в стрельбе выглядели даже хуже. Могу ли я сказать, что как старший тренер сделал всё, что можно было сделать при подготовке к чемпионату мира? В целом мы выполнили всю запланированную программу. Состояние всех спортсменов постарались улучшить, многое сделали в этом плане. Максим Максимов говорит, что по стрелковой части тоже сделано всё, что планировалось. Но ведь и соперники не лежали на диване. Теперь реализация зависит от спортсменов. Надеемся, команда покажет максимум того, на что готова», — цитирует Каминского официальный сайт Союза биатлонистов России.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее тренер сборной Норвегии назвал Россию главным конкурентом в смешанной эстафете на ЧМ.