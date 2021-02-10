Молчание Логинова, прогноз Губерниева и скептицизм Резцовой: о чём говорят перед стартом ЧМ по биатлону

Сборная России в полном составе сдала отрицательные тесты на коронавирус. Александр Логинов отказался от общения с журналистами в микст-зоне до окончания турнира. Дмитрий Губерниев предположил, что в Поклюке отечественная команда завоюет две—три медали, одна из которых будет золотой. В свою очередь, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила сомнение, что россияне смогут занять первые места. О чём говорят перед стартом чемпионата мира — в материале RT.

Разрешение журналистам демонстрировать государственные символы и состав на смешанную эстафету

К чемпионату мира в Поклюке российские биатлонисты подошли в хорошем настроении. Так, Лариса Куклина во время утренней тренировки во вторник радовалась по-настоящему зимней погоде и снегу. Добавили оптимизма и результаты последних тестов отечественных спортсменов на коронавирус, которые они сдали ещё в понедельник. Все оказались отрицательными.

Соответственно, тренерский штаб национальной команды получил возможность в первой гонке первенства планеты — смешанной эстафете — задействовать всех сильнейших. На старт в среду выйдут те же биатлонисты, которые добывали золото в данном виде на этапе КМ в Оберхофе: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Однако в Поклюке завершать гонку будут девушки. При этом на первом этапе побежит прошлогодний чемпион мира, а не его более молодой партнёр.

«Саша Логинов поопытнее. Всё-таки Латыпов принял участие не в таком количестве эстафетных гонок на Кубке мира, а тем более на чемпионатах мира. С Александром переговорили. Он сказал: «Как скажете. Я готов бежать любой этап», — приводит слова главного тренера сборной Валерия Польховского «Матч ТВ».

Специалист также рассказал, какая задача стоит перед отечественными биатлонистами в Словении. По его словам, они должны выступить на нынешнем ЧМ не хуже, чем на прошлогоднем. Тогда команда довольствовалась двумя медалями Логинова: золотом — в спринте и бронзой — в гонке преследования.

«Главное — сделать всё, чтобы спортсмена со всех сторон обеспечили, подготовили, выпустили на старт в хорошем состоянии, готовым бороться. В этом наша задача. Врачи, тренеры, массажисты, сервис — мы должны все вместе работать на результат», — добавил Польховский.

В свою очередь, старший тренер мужской сборной Юрий Каминский в преддверии старта первенства планеты спустил болельщиков с небес на землю. Он призвал их не относиться слишком серьёзно к результатам последнего перед ЧМ этапом КМ в Антерсельве, поскольку соперники из других стран там были «измучены».

«В целом выполнили всю программу, которую планировали. И состояние спортсменов постарались улучшить, многое сделали в этом плане. И тренер по стрельбе Максим Максимов говорит, что в стрелковой части тоже сделано всё, что планировалось. Но ведь и наши соперники тоже на диване не лежали. Теперь реализация зависит от спортсменов», — приводит слова специалиста официальный сайт СБР.

Между тем лидер сборной России Логинов, который никогда не был любителем общаться с прессой, решил полностью отказаться от любых комментариев в микст-зоне до самого конца турнира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Представителям СМИ останется лишь поддержать спортсмена на трибунах с российским флагом. Благо, IBU не стал запрещать им демонстрировать государственные символы. Это объясняется тем, что в требованиях WADA просто не содержится такого пункта. При этом журналисты не смогут, например, передать флаг отечественным биатлонистам.

Пессимизм Резцовой и прагматичный настрой Драчёва

В России старта чемпионата мира ждут с разными эмоциями. Некоторые эксперты считают, что отечественная команда сумеет завоевать несколько медалей, другие опасаются, что коллектив останется вовсе без наград. Известный комментатор Дмитрий Губерниев настроен оптимистично.

«Наша команда в таком составе может бороться за призы. Состав у всех боевой — никто в смешанной эстафете никого не бережёт. Год до Олимпиады. Бегут все сильнейшие. Думаю, на призы будут претендовать команд десять. Но я от своих слов не отказываюсь — две—три медали на чемпионате у нас будет, одна из них золотая», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Также Губерниев оценил состав на смешанную эстафету и пожелал Логинову на первом этапе «душевного равновесия».

«Латыпов находится на своём месте, но вот Логинов, который попадёт в эту мясорубку, должен показать свои лучшие качества. На первом этапе бегут все сильнейшие», — добавил комментатор.

В свою очередь, бывший президент СБР Владимир Драчёв предположил, что сборная России будет бороться за попадание в тройку в первую очередь в эстафетах.

«В личных гонках, конечно, придётся сложно. Любые индивидуальные старты требуют возможных фундаментальных сдвигов вперёд. Если судить по личным гонкам на КМ, наши спортсмены находились не в лучшем состоянии. Выносим за скобки Миронову и Логинова — на них, наверное, есть надежда. Если они справятся, как это было в гонках, где они брали медали, тогда шансы увеличатся», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

А вот двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова настроена куда менее оптимистично. По её мнению, каждая награда дастся россиянам с огромным трудом.

«Не хочу обидеть Сашу Логинова, но думаю, он не сможет взять золото на этом чемпионате мира. Медаль — возможно, но не первое место. Мне бы очень хотелось этого, но он не готов сейчас. Думаю, наград у девушек тоже не будет. Хотелось бы уже медалей, но не знаю, получится ли», — заявила Резцова в интервью Sport24.

Напряжённость в сборной Норвегии и два лишних сервисмена

Между тем в сильнейшей сборной планеты — норвежской — атмосфера неспокойная. Конкуренция в команде настолько серьёзная, что у некоторых сдают нервы. Так, Тарьей Бё не попал в состав на смешанную эстафету и в интервью местным журналистам поразмышлял на тему выступления за другую страну, вспомнив получившего шведский паспорт Торстейна Стенерсена. Впрочем, олимпийский чемпион для себя такую возможность исключил.

В среду норвежцы будут представлены в смешанной эстафете Стурлой Холмом Легрейдом, Йоханнесом Бё, Тириль Экхофф и Марте Рёйсланд. Все четверо располагаются в топ-2 мужского и топ-2 женского тотала Кубка мира соответственно. Неудивительно, что скандинавы считаются главными фаворитами гонки.

«Естественно, у нас у всех большие ожидания. Но в этом и сложность, когда ты фаворит на бумаге. Все ожидают, что мы победим. Но это не означает, что мы выиграем, нам нужно сражаться за эту победу. Сражаться, потому все хотят нас опередить. С другой стороны, это хороший вызов, хороший опыт, учитывая, что в следующем году пройдут Олимпийские игры. Там внимания будет больше. Поэтому, какой бы ни был результат в среду, гонка станет хорошим уроком», — приводит слова тренера норвежской сборной Зигфрида Мазе «Матч ТВ».

В число главных соперников своих подопечных в смешанной эстафете специалист помимо Германии, Франции, Италии и Швеции включил также Россию. А директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан рассказал о медальных планах. По его словам, Йоханнес Бё и партнёры должны выступить в Словении не хуже, чем на прошлогоднем ЧМ: взять 4—6 золотых наград и 10—12 — в общей сложности.

Между тем бывший наставник женской сборной России швед Вольфганг Пихлер возмутился тем фактом, что в штабе норвежцев окажется на два сервисмена больше, чем у остальных команд. Помощь им окажут специалисты, работающие со сборной Китая, которая на турнир не приехала. Что касается перспектив своих соотечественников, то тренер предположил, что они возьмут три медали.