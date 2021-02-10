Тихонов: Логинов и Латыпов еле переставляли ноги в смешанной эстафете

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подверг критике сборную России по биатлону за результат в смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Тихонов: Логинов и Латыпов еле переставляли ноги в смешанной эстафете
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что всё изначально было неправильно. Мы когда готовились, жили внизу, у нас и давали больше дней на восстановление. А сейчас полная безграмотность! Невозврат к собственному опыту! Ничего нового не изобретают — норвежцы как готовились, так и бегут. Логинов и Латыпов еле ноги переставляли — и такое состояние сваливается на стрельбу. А у них вялое движение какое-то!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Тем не менее эксперт выразил надежду, что спортсменам удастся восстановиться к спринтерским гонкам, которые пройдут 12 и 13 февраля.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Миронова принесла извинения за свой провал в эстафете на ЧМ по биатлону.

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