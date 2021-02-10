Миронова принесла извинения за свой провал в эстафете на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова извинилась перед болельщиками и партнёрами по сборной за своё неудачное выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Сегодня была очень тяжёлая гонка. Не ожидала, что будет такое состояние. В первую очередь хочу извиниться перед командой и болельщиками за то, что получилась стойка с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление и винтовка вообще не останавливалась на мишени. Поэтому я не смогла закрыть дополнительными патронами две мишени», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Она отметила, что во время контрольной гонки на этой же трассе всё получалось неплохо, но сегодня, по всей видимости, темп был выше. Кроме того, спортсменка призналась, что последние дни испытывала дикое напряжение перед стартом, от которого не могла избавиться.

«Но думаю, что после первой гонки это напряжение уйдёт. Всё-таки это ожидание первой гонки после двух недель перерыва. Поэтому вот так. Мы прошли акклиматизацию здесь, на сборе. Две недели проходили. Но думаю, что всех прямо накрывает», — заявила Миронова.

После стрельбы в стойке Миронова зашла на два штрафных круга, из-за чего впоследствии Ульяна Кайшева уходила на четвёртый этап с отставанием от лидера на 2 минуты 13,6 секунды. Россия по итогам эстафеты заняла девятое место.

Ранее Эдуард Латыпов признался, что не ожидал, что потеряет много времени на стойке в эстафете.