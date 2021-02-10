Латыпов: не ожидал, что потеряю много времени на стойке в эстафете

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Латыпов: не ожидал, что потеряю много времени на стойке в эстафете
  • Reuters

«Начал хорошо стрелять. Была уверенность, что можно продолжать в том же ритме. Но так получилось. Потом спокойно добил допами, но очень много времени потерял. Я не этого ожидал. Но со стойкой справился. Ну всё равно это не дело», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

По его словам, он находится в хорошей физической форме, но на гонку повлияли тяжёлые погодные условия. Как он отметил, ему тяжело дышится из-за высокой влажности, а также сильно повысился пульс.

«На последнем круге было тяжело добавить. Мышцы сковало, и я не смог выдать сильный финиш», — добавил Латыпов.

Латыпов бежал эстафету вторым и передал её Светлане Мироновой, находясь на седьмом месте. По итогам гонки сборная России стала девятой.

Ранее сообщалось, что норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ.

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