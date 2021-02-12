Поздняков: IBU своими действиями выходит за рамки предписаний CAS

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) ограничить использование во время чемпионата мира официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде.

«Растёт наша обеспокоенность ситуацией, которая сложилась сейчас в отношении СБР. IBU своими действиями очевидно выходит за рамки предписаний спортивного арбитража, это позиция юристов, и думаю, что СБР вправе бороться за свои права в полном объёме, в том числе в CAS. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы в случае соответствующего запроса от коллег из биатлона оказать необходимое содействие для разрешения этой ситуации», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Сборная России не может использовать национальные символы и гимн на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства и выступает в статусе команды СБР. При этом использовать можно только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union).

Ранее сообщалось, что IBU изучают письмо СБР по ситуации с логотипом команды на чемпионате мира.