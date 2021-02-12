Поздняков: IBU своими действиями выходит за рамки предписаний CAS

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) ограничить использование во время чемпионата мира официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде.
Поздняков: IBU своими действиями выходит за рамки предписаний CAS
  • РИА Новости

«Растёт наша обеспокоенность ситуацией, которая сложилась сейчас в отношении СБР. IBU своими действиями очевидно выходит за рамки предписаний спортивного арбитража, это позиция юристов, и думаю, что СБР вправе бороться за свои права в полном объёме, в том числе в CAS. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы в случае соответствующего запроса от коллег из биатлона оказать необходимое содействие для разрешения этой ситуации», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Сборная России не может использовать национальные символы и гимн на чемпионате мира из-за санкции Всемирного антидопингового агентства и выступает в статусе команды СБР. При этом использовать можно только английскую аббревиатуру национальной федерации — RBU (Russian Biathlon Union).

Ранее сообщалось, что IBU изучают письмо СБР по ситуации с логотипом команды на чемпионате мира.

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