В IBU заявили, что юристы организации изучают письмо СБР

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Международный союз биатлонистов (IBU) получил письмо Союза биатлонистов России (СБР) относительно ограничительных мер, действующих для российских спортсменов во время проведения чемпионата мира в словенской Поклюке.
В IBU заявили, что юристы организации изучают письмо СБР
  • Reuters

«IBU принял к сведению письмо СБР, которое в настоящее время изучают юристы. IBU также пользовался услугами юристов для выработки своей интерпретации и исполнения приговора CAS, который был проверен WADA на соответствие кодексу», — цитирует IBU РИА Новости.

Из-за санкций WADA российские спортсмены не имеют права выступать на крупных международных соревнованиях с национальной символикой.

Ранее генсек IBU объяснил, почему на ЧМ по биатлону запретили слово «Россия».

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