Генсек IBU объяснил, почему на ЧМ по биатлону запретили слово «Россия»

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют использование полного названия Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Интерпретация правил может быть разной, мы просто следуем вынесенному решению CAS. Согласно нашему пониманию данного решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление биатлонистов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU. Мы для себя выбрали такой путь. Это наше видение», — цитирует Карлссона ТАСС.

По слова генсека IBU, организация считает, что это отражает дух принятого CAS решения. При этом другие международные федерации, по его словам, могут исполнять его иначе.

16 декабря 2020 года вступили в силу рассчитанные на два года санкции Всемирного антидопингового агентства, которые предполагают запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх национальной символики России.

Ранее в FIS прокомментировали отмену норвежских этапов КМ.