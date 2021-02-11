Экс-тренер сборной России по биатлону объяснил, какую ошибку совершила Миронова в смешанной эстафете

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Олимпийский чемпион по биатлону и бывший тренер сборной России Валерий Медведцев высказался о провале Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
Экс-тренер сборной России по биатлону объяснил, какую ошибку совершила Миронова в смешанной эстафете
  • РИА Новости

«Света прошла первый круг очень хорошо, приблизилась к Юлии Джиме, прекрасно отстреляла первый рубеж. А на втором круге она, на мой взгляд, совершила ошибку — встала за украинкой и пришла за ней на рубеж. Но Джима в этом сезоне бегает совсем медленно. И получилось, что Миронова просто пошла не своим темпом. Поэтому на втором рубеже её и стало до такой степени колотить — не хватило пульса. Света сама даже об этом после гонки сказала. Если бы она обогнала Джиму и продолжила работать на лыжне в своём ритме, у неё, думаю, всё бы получилось. В своё время, когда я тренировал Ольгу, постоянно твердил: «Никогда ни за кем не ходи. Ни в пасьюте, ни в эстафете», — сказал Медведцев в интервью RT.

Он подчеркнул, что биатлонисту всегда важен его собственный тем, в котором он подойдёт к рубежу, и он всегда должен соблюдаться в независимости от происходящего вокруг.

Ранее Медведцев выразил мнение, что первый этап смешанной эстафеты должен был бежать Матвей Елисеев.

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