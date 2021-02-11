«Хочу извиниться перед командой»: чем в сборной России по биатлону объяснили провал в смешанной эстафете на ЧМ

Во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке были непростые погодные условия, помешавшие показать хорошую скорость на дистанции. Об этом после гонки, в которой сборная России заняла девятое место, рассказал Эдуард Латыпов. Заработавшая два штрафных круга Светлана Миронова попросила прощения у команды и болельщиков. Главный тренер сборной Валерий Польховский отметил, что впереди будет ещё несколько гонок, в которых его подопечные постараются выступить лучше.

Сборная России по биатлону неудачно стартовала на чемпионате мира в Поклюке. Команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. В последний раз так низко российские спортсмены оказывались на главном старте сезона в 2018 году на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда тоже формально выступали не как биатлонисты своей сборной, а как нейтральные атлеты.

Логинов и Кайшева итоги гонки не прокомментировали. Чемпион мира в спринте заранее предупреждал, что не будет общаться с журналистами до конца соревнований. Латыпов же отметил, что сам не ожидал от себя трёх промахов на лёжке, из-за которых ему пришлось потерять немало времени на стрельбище. Также он рассказал, что за последнее время в Словении изменились погодные условия и это стало причиной падения его скорости на последнем круге.

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«Причины промахов? Сделал первый выстрел точно, была уверенность, что всё, можно продолжать в этом же ритме, но допустил ошибки. Потом спокойно добил допами, но всё равно очень много времени потерял. Не этого я от себя ожидал, конечно. Со стойкой я справился, но всё равно это не дело. Форма на протяжении подготовки была хорошей, и сейчас, в принципе, тоже. Но погодные условия немножко сложные, раньше такого не было. Здесь 100%-ная влажность, дышится тяжело, и пульс намного выше, чем был до этого. По самочувствию на последнем круге было тяжело добавить. Не знаю, просто мышцы сковало, и не мог больше выдавать сильный финиш», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

На итоговом результате российской сборной сильно сказались два штрафных круга, которые заработала Миронова на своей второй стрельбе. После финиша спортсменка принесла извинения за свои ошибки, которые стоили команде борьбы за медали.

«Сегодня была очень тяжёлая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Конечно, в первую очередь хочу извиниться перед командой, перед болельщиками за то, что получилась такая стойка с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход. Когда я сделала пять выстрелов, то, как зачастую и происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась в смещении, поэтому я не смогла закрыть дополнительными патронами две мишени», — объяснила свою стрельбу Миронова.

Она также пожаловалась на чрезмерное напряжение, которое испытывала в течение последних дней перед чемпионатом мира, и на слишком сложную трассу.

«Мы бежали здесь контрольную гонку, и всё было неплохо. Но я думаю, что на контрольной темп был ниже, чем сегодня, и поэтому так получилось... Я на протяжении четырёх дней испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, что после первой гонки это напряжение уйдёт. Сказались ожидание гонки и две недели перерыва. Мы прошли здесь акклиматизацию на сборе в течение двух недель, но здесь тяжёлая трасса, и сегодня накрывало всех очень сильно», — отметила Миронова.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский встал за защиту своих подопечных, особенно Мироновой. Он отметил, что турнир только начался и одна неудача ещё не означает, что другие гонки тоже пройдут плохо.

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«Конечно, результат не совсем тот, которого мы ждали. С первого этапа как-то не пошло... Я не могу высказать никаких претензий ребятам, они работали. Дистанция была достаточно тяжёлой, был свежий снег, поэтому приходилось включать максимальные скорости. Видимо, где-то не всё сложилось... Два штрафных круга Мироновой? Это биатлон, где такое может произойти. Конечно, поддерживаем Светлану. Турнир только начался, на моей памяти было много чемпионатов мира, которые мы начинали без медалей, но заканчивали довольно успешно. В качестве примера приведу ЧМ-2003 в Ханты-Мансийске. Поэтому давайте не будем делать скоропалительные выводы. Мы сделаем выводы и будем готовиться дальше к гонкам», — пообещал специалист.

Польховский отметил, что накануне биатлонисты не давали повода усомниться в своей готовности к чемпионату мира, а во время эстафеты старались проявить характер. Это, по мнению тренера, даёт повод надеяться на лучшее в следующих стартах.

«Вчера на тренировке всё было спокойно. И Света Миронова работала хорошо, и все остальные ребята. С желанием, с удовольствием. Это чемпионат мира по биатлону. Он всегда вносит свои коррективы... Ребята боролись. Не могу их упрекнуть в том, что не боролись. А в чём причина, будем разбираться. Сделаем анализ гонки без всякой паники и дальше будем бороться», — сказал Польховский.

Напоследок он объяснил, что пока тренерский штаб не определился с составом на мужской спринт, который будет следующей гонкой на чемпионате мира. Соревнования пройдут 12 февраля, и сборная сможет оформить заявку вечером 11-го числа.