Логинов отказался от общения с прессой на весь период ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что отказывается от общения с представителями СМИ на весь период чемпионата мира 2021 года в словенской Поклюке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого спортсмена.

Таким образом, журналисты смогут пообщаться с россиянином только в том случае, если он завоюет медаль и будет должен прийти на пресс-конференцию после гонки.

Логинов является чемпионом мира 2020 года в спринте.

ЧМ в Поклюке стартовал 10 февраля и продлится до 21 февраля.

Ранее Анатолий Хованцев назвал провалом результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ.