Логинов отказался от общения с прессой на весь период ЧМ по биатлону
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого спортсмена.
Таким образом, журналисты смогут пообщаться с россиянином только в том случае, если он завоюет медаль и будет должен прийти на пресс-конференцию после гонки.
Логинов является чемпионом мира 2020 года в спринте.
ЧМ в Поклюке стартовал 10 февраля и продлится до 21 февраля.
Ранее Анатолий Хованцев назвал провалом результат сборной России в смешанной эстафете на ЧМ.