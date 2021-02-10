Аликин назвал позором девятое место сборной России в смешанной эстафете

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на результат национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
Аликин назвал позором девятое место сборной России в смешанной эстафете
  • © официальный сайт ЦСКА

«Это любителям казалось, что сборная будет бороться за победу сегодня. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно по ходу сезона. Хочется послушать главного тренера. Или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор», — цитирует Аликина Sport24.

Он также подчеркнул, что у тренерского штаба много отговорок и оправданий после каждой неудачной гонки, но непонятно, когда уже наконец будут сделаны выводы и что-то поменяется. Кроме того, Аликин заявил, что с такой скоростью хода ловить сборной на мировом первенстве нечего.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Владимир Драчёв предположил, почему Миронова неудачно выступила в эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить