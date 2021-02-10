Аликин назвал позором девятое место сборной России в смешанной эстафете

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на результат национальной команды в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Это любителям казалось, что сборная будет бороться за победу сегодня. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно по ходу сезона. Хочется послушать главного тренера. Или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор», — цитирует Аликина Sport24.

Он также подчеркнул, что у тренерского штаба много отговорок и оправданий после каждой неудачной гонки, но непонятно, когда уже наконец будут сделаны выводы и что-то поменяется. Кроме того, Аликин заявил, что с такой скоростью хода ловить сборной на мировом первенстве нечего.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Владимир Драчёв предположил, почему Миронова неудачно выступила в эстафете.