Драчёв предположил, почему Миронова неудачно выступила в эстафете

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением о причинах неудачного выступления Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира в Поклюке.

«Сложно сказать, что случилось с Мироновой. Очень сложный подход, достаточно тяжёлые стрельбища. Многие стреляли, и многие промахивались. Вопрос: сколько хватает до последней стрельбы? Мы всегда успеваем отстреляться пять выстрелов, а потом начинается тремор. Как мы увидели, что француженка один раз не попала, дальше же начался тремор в ногах. Миронова пока не сумела привыкнуть к этому стрельбищу», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

При этом он подчеркнул, что Миронова всё равно является лидером женской команды и, кроме неё, никто не способен бороться за медали в личных гонках. По мнению эксперта, эстафета не является показателем.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Миронова, которая бежала на третьем этапе, неудачно провела стрельбу в стойке, из-за чего зашла на два штрафных круга.

Ранее Дмитрий Губерниев выразил мнение, что Миронова не собралась психологически перед эстафетой.