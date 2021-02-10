Губерниев: видно, что Миронова была зажата в смешанной эстафете

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российской биатлонистки Светланы Мироновой в смешанной эстафете на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
Губерниев: видно, что Миронова была зажата в смешанной эстафете
  • РИА Новости

«Если говорить о Мироновой, конечно, она не собралась психологически. Видно, что зажата была. В Оберхофе казалось, что эта зажатость куда-то уходит, но она снова как пружинка. А вот распрямиться уже не смогла. Ну ничего страшного, дальше будем работать!» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Миронова, которая бежала на третьем этапе, неудачно провела стрельбу в стойке, из-за чего зашла на два штрафных круга.

Ранее Владимир Драчёв выразил мнение, что не стоит винить Миронову в неудачном результате смешанной эстафеты.

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