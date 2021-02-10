Драчёв считает, что не стоит винить Миронову в неудачном результате смешанной эстафеты
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- РИА Новости
«На каждом этапе наши лидеры не справились. Прямо скажем. Сегодня ни у одного спортсмена не получилось отработать так, как хотелось бы. То запасной патрон, то штрафной круг. Это наши лидеры на сегодняшний момент», — цитирует Драчёва «Спорт-Экспресс».
Он считает, что всё могло произойти иначе, если бы Светлане Мироновой не пришлось бежать два штрафных круга. Тем не менее экс-глава СБР отметил, что в биатлоне не бывает сослагательного наклонения, а в неудачном выступлении команды виновата не одна Миронова и не надо приписывать этот результат только ей.
«В эстафете никогда не виновен только один. У нас был целый квартет спортсменов. Проигрыш больше двух минут — не вина одного спортсмена. Это достаточно много. Удастся ли нам взять хотя бы одно золото? Будет зависеть от хода чемпионата мира. Здесь достаточно сложный рельеф, сложные погодные условия. Будем смотреть», — заявил Драчёв.
Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.
Миронова, которая бежала на третьем этапе, неудачно провела стрельбу в стойке, из-за чего зашла на два штрафных круга.
Ранее сообщалось, что Александр Логинов отказался от общения с прессой на весь период ЧМ по биатлону.