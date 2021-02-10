Васильев считает провальным результат сборной России по биатлону в смешанной эстафете

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат сборной России в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Васильев считает провальным результат сборной России по биатлону в смешанной эстафете
  • РИА Новости

«Девятое место — это, конечно, провал, а как же ещё это назвать? После победы на предыдущей эстафете, где ровно стреляли, сегодня стрелять никто не мог. Правда, Кайшева более-менее отстреляла, а все остальные — это недопустимый штраф», — цитирует Васильева «Чемпионат».

По его мнению, необходимо спрашивать у тренерского штаба, почему команда так развалилась после этапа Кубка мира в Антерсельве. Он также высказался о провальном выступлении Светланы Мироновой. Как считает эксперт, это связано с сильным желанием спортсменки всё сделать хорошо, из-за чего она перегорела.

«Она должна была контролировать себя, шла вместе со спортсменками, которые боролись за третье место, это её и захлестнуло. Не стоило ли поставить вместо неё кого-то ещё? Почему не надо? Надо было, конечно. В Антхольце она пробежала хорошо, был результат, своё место она заслужила», — сказал Васильев.

Сборная России в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место. Россияне отстали от победивших в гонке норвежцев на 2 минуты 11,4 секунды.

Ранее Владимир Аликин назвал позором девятое место сборной России в смешанной эстафете.

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