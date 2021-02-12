Биатлонист Елисеев — о своём выступлении в спринте на ЧМ: я показал всё, на что способен

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Стрелять нужно было быстрее. Что касается хода, всё нормально, но проигрыш большой. Не знаю, с чем это связано. Рассчитывал немного на другой результат. Но показал всё, на что способен. Мне сложно себя упрекнуть. Дышал вроде бы нормально, двигался тоже», — заявил Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Елисеев стал единственным представителем России, не допустившим промахов в спринтерской гонке, по итогам которой он занял 19-е место с отставанием от победителя на 1 минуту 1,6 секунды.

Ранее сообщалось, что швед Понсилуома стал чемпионом мира по биатлону в спринте.