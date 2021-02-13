Без надежд на пасьют: Казакевич единственная из россиянок финишировала в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

На чемпионате мира по биатлону в Поклюке разыграны медали в женском спринте. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, второй результат показала француженка Анаис Шевалье-Буше, на третье место поднялась белоруска Анна Сола. Российские спортсменки выступили крайне неудачно. Лучшей среди них оказалась Ирина Казакевич, чьё участие в гонке поначалу могло вызывать вопросы. Светлана Миронова допустила шесть промахов и не смогла отобраться в гонку преследования.

Третий старт на чемпионате мира по биатлону в Поклюке вновь не принёс положительных эмоций российским болельщикам. В женском спринте никому из россиянок не удалось не только выиграть медали, но и показать результат, который бы мог дать надежду на воскресную гонку преследования.

Тренерам сборной России выбрать состав для женского спринта было сложнее, чем для мужского. Выставить можно было только четырёх спортсменок — личной квотой действующей чемпионки обладала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. В итоге в команду вошли Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич.

Первые три спортсменки давно заслужили право стартовать на чемпионате мира, а выбор в пользу 23-летней уроженки Бердска слегка удивил. В январе лучшим результатом Казакевич было 37-е место в оберхофской гонке преследования, она перестала попадать и в масс-старт, и в эстафету. Но тренеры решили, что Татьяна Акимова и Лариса Куклина, чьи последние результаты были гораздо лучше, должны готовиться к индивидуальной гонке. Освободившееся место пришлось отдать Казакевич.

Погода в Поклюке во время женского спринта отличалась от той, что была накануне. Снегопад прекратился, и небо очистилось, однако с удвоенной силой задул ветер. По своему характеру гонка стала напоминать индивидуальную — избежать промахов оказалось крайне сложно, а точная стрельба могла запросто открыть дорогу на пьедестал почёта.

Фаворитки соревнований предпочитали стартовать как можно раньше, не дожидаясь, когда ветер превратится в настоящую метель. Ориентиром после лёжки стала немка Дениз Херрман, которой удалось закрыть все мишени. Её промежуточное время поначалу не могли превзойти ни лидер Кубка мира Олсбю-Ройселанн, ни её соотечественница Тириль Экхофф, выигравшая три последних спринта. Обойти быструю немку удалось только француженке Анаис Шевалье-Буше.

На второй стрельбе Херрман ожидаемо допустила один промах, но Олсбю-Ройселанн этим не воспользовалась. У неё произошла заминка при стрельбе, стоившая ей двух точных попаданий. Экхофф же, стартовавшая под 18-м номером, поразила все цели. До неё этого ещё никто не делал, и спортсменка, в начале сезона не набиравшая кубковых очков в некоторых гонках, стала главной претенденткой на золото.

У российских же биатлонисток гонка сразу не задалась. Павлова начинала первую стрельбу хорошо, но затянула с последним выстрелом и допустила осечку. Миронова, чисто отработавшая на лёжке в смешанной эстафете, вновь заработала два штрафных круга. Реабилитироваться на стойке обе спортсменки не смогли — Павлова вновь промахнулась, а Миронова вовсе закрыла только одну мишень. Перед ними замаячила неприятная перспектива остаться даже без гонки преследования.

Тем временем на первое место Экхофф никто особо не претендовал — её чистую стрельбу действительно мало кто мог повторить. Из тех, кто всё-таки этого добился, лучший ход показала белоруска Анна Сола. После стойки она даже могла обойти норвежку на 0,4 секунды. Правда, на последнем круге силы у 24-летней спортсменки закончились, и она пропустила вперёд не только Экхофф, но и допустившую один промах Шевалье-Буше. Но ниже третьего места представительница Белоруссии всё-таки не опустилась. Постепенно в гонке оставалось всё меньше спортсменок, способных включиться в борьбу за медали, и призовая тройка из Экхофф, Шевалье-Буше и Солы стала окончательной.

Под конец гонки на дистанцию отправились ещё две российские биатлонистки. Кайшева, порадовавшая чистой стрельбой в эстафете, в этот раз начала и закончила лёжку промахами. На втором огневом рубеже она закрыла все мишени, но избежать двухминутного отставания от Экхофф и безрадостного 36-го места это не помогло.

Казакевич начало гонку гораздо более многообещающе — благодаря чистой стрельбе она даже оказалась в первой десятке после лёжки. Казалось, что и стойку она отработает идеально, но последняя пуля пролетела мимо цели. Казакевич опустилась на 11-е место, а в итоге финишировала 19-й и стала лучшей в составе своей сборной. В гонке преследования она будет стараться отыграть к Экхофф одну минуту и 20 секунд. Павлова разделила 51-е место, а Миронова действительно не отобралась в пасьют, став лишь 64-й.