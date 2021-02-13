Майгуров: считаем, что СБР не запрещено использовать нашу цветную символику на ЧМ

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о правилах, которые Международный союз биатлонистов (IBU) ввёл для российских спортсменов на время чемпионата мира в Поклюке (Словения).
Майгуров: считаем, что СБР не запрещено использовать нашу цветную символику на ЧМ
  • РИА Новости

«IBU предложил нам использовать лишь монохромную символику. Когда выиграем золотые медали, то на флаге также будет изображён видоизменённый монохромный логотип. Этого нет в решении CAS. Мы сейчас находимся в достаточно серьёзной переписке с IBU по данному вопросу, привлекли в помощь юристов ОКР. Будем стараться отстаивать свои права, потому что в разных международных федерациях по-разному это трактуют. Мы считаем, что нам не запрещено использовать нашу цветную символику», — заявил Майгуров в эфире канала «Матч ТВ». 

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены лишены возможности выступать на международных соревнованиях под гимном и флагом России. IBU разрешил СБР использовать лишь монохромную версию логотипа из-за присутствия на нём цветов российского флага.

Ранее Поздняков заявил, что IBU своими действиями выходит за рамки предписаний CAS.

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