Каминский опроверг предположение о лишнем весе у биатлониста Логинова

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал озвученные в СМИ предположения о лишнем весе у лидера национальной команды Александра Логинова.

«Он весь сезон бежит то чуть лучше, то чуть хуже, но показатели приблизительно одинаковые. А что касается стрельбы, то опять не получилось. После смешанной эстафеты спортсмены выдержали пресс критики. Хотя Сашу критиковали, высказывались по поводу его веса. Но это неправда. Напротив, он после этапа Кубка мира в Хохфильцене похудел на 2 кг», — приводит слова Каминского ТАСС.

Логинов в составе сборной России стал девятым в смешанной эстафете и занял 26-е место в спринтерской гонке.

Ранее олимпийский чемпион Медведцев объяснил, почему Логинов может быть не в форме на ЧМ.