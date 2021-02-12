Васильев: больше всего огорчает колоссальное западание скорости, даже у Латыпова

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступления российских биатлонистов в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате мира в словенской Поклюке.

«Нельзя говорить, что Латыпов был в миллиметре от пьедестала. Если так рассуждать, то и Йоханнес Бё с одним кругом выигрывал бы. Было много сильных спортсменов. Другой вопрос, что шанс, который тебе предоставляется, нужно использовать на 100%, но Латыпов его не использовал, к сожалению. И больше всего огорчает колоссальное западание скорости, даже у Латыпова», — приводит слова Васильева ТАСС.

Он отметил, что у остальных российских биатлонистов есть проблемы с ходом, и не только на чемпионате мира, но и по ходу сезона.

«Мы хорошо выступали в Антерсельве, показывали там чудеса, но, к сожалению, нам не удаётся развеять традицию, если мы там выступаем хорошо, то это не удаётся на чемпионате мира. Тем не менее мы будем всё равно рассчитывать на наших ребят и желать им всего доброго. Я почему-то верю, что где-то медаль ещё будет. Нужно быть объективным и смотреть на происходящее с профессиональной точки зрения: нам по плечу завоевать медаль и у мужчин, и у женщин», — добавил Васильев.

Лучшим из россиян по итогам спринта стал Эдуард Латыпов, занявший десятое место. Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов — 26-м, Антон Бабиков — 53-м, а Карим Халили — 64-м.

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