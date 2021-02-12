Фуркад заявил о готовности поработать со сборной России по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что готов рассмотреть предложение о работе в сборной России.

«Это может быть интересным. Думаю, у каждого есть возможность передать свой опыт другой стране. Я понимаю, что Франция — не Россия, а Россия — не Норвегия, у каждой страны своя история, своя спортивная культура. Но было бы интересно смешать разные подходы, чтобы получить лучший результат. Поэтому да, это было бы очень здорово. Вот только это стало бы непростым решением, потому что поменяло бы многое в моей жизни, особенно в плане переезда в другую страну, расставания с семьёй. Я могу себе такое представить, но не сейчас, к тому же я ещё не получил такого предложения. Задумаюсь об этом, только когда его получу», — приводит слова Фуркада Sport24.

32-летний француз завершил спортивную карьеру после сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что финальный этап Кубка мира по биатлону не состоится в Норвегии из-за коронавируса.