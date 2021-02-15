Сборная не место для учёбы: как тренерские перестановки завели российский биатлон в тупик

Россияне неудачно провели первую половину чемпионата мира. В пяти стартовых гонках они не смогли завоевать ни одной медали. Произошедшее ещё раз продемонстрировало наличие серьёзного тренерского кризиса в отечественном биатлоне, в котором люди вынуждены учиться, уже работая на высшем уровне. Можно ли в рамках национальной команды создать систему подготовки, которая подошла бы всем спортсменам без исключения, и применимы ли к биатлону принципы работы Елены Вяльбе в лыжных гонках? Об этом — в материале RT.

В понедельник чемпионат мира по биатлону пересечёт свой экватор: из 12 комплектов наград останется разыграть шесть. Ну а в воскресенье Россия записала в пассив очередные две гонки — пасьюты. Единственным светлым, хотя и безмедальным пятном стало седьмое место Эдуарда Латыпова — пробиться в десятку не удалось, кроме него, никому из россиян, а в женском забеге лучшая из трёх наших участниц, Ирина Казакевич, пришла к финишу 23-й.

«Гонкой доволен, хотел сегодня добавить, результаты получились очень плотными. Немного не вышло бороться за тройку, но будем стараться дальше», — сказал Латыпов после финиша.

Комментарий двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева был менее оптимистичен:

«Ходом Эдуард был слабее, чем позавчера. Внутреннее состояние не позволило ему приходить более уверенным на огневые рубежи. В этом и проблема — готовность недостаточно хорошая».

Российский биатлон, утопающий сейчас в шквале профессиональной (с точки зрения ораторов) критики, всё прочнее ассоциируется с кончиной богатого родственника: многочисленная семья толпится у гроба в ожидании оглашения завещания, и каждый из присутствующих мысленно уверен, что правильно распорядиться деньгами и активами покойного способен только он сам и никто другой.

«Работать надо не больше, а правильнее», — сказал в недавнем интервью четырёхкратный чемпион мира и обладатель золотой медали ОИ-1988 в Калгари Валерий Медведцев.

Загвоздка в том, что правильность работы со сборной каждый из трудящихся в ней в настоящий момент тренеров (равно как и их многочисленные предшественники) понимает по-своему.

Можно, конечно, по традиции написать, что ещё не вечер, впереди две классические эстафеты, где Россия имеет на редкость ровные составы, но, с другой стороны, позади пять проваленных видов программы и хочется порассуждать: в чём причина?

На мой взгляд, беда нынешнего российского биатлона, как мужского, так и женского, заключается вовсе не в том, что Светлана Миронова с шестью промахами в спринте не попала в гонку преследования, а чемпион мира Антон Бабиков с таким же количеством штрафных кругов стал в пасьюте 56-м.

Скорее она в том, что верхушка сборной как-то незаметно превратилась в сообщество людей, где каждый чему-то учится. Замечательный лыжный специалист Юрий Каминский — тонкостям биатлона, очень успешный личный тренер Михаил Шашилов — работе в новом для себя качестве руководителя всей женской команды, Алексей Волков и Максим Максимов — тому, как быть тренерами: и тот и другой хотя и были прекрасными стрелками, но, по большому счёту, до статуса специалистов-наставников банально не доросли.

Точно так же одним тренерским поколением ранее этой премудрости учились Виталий Норицын, Сергей Белозёров, да и многие другие специалисты. Каждый из них был искренне одержим жаждой работы, старался как можно ярче проявить себя на вверенном посту, но никто пока ещё не отменял пусть жёсткого, но основополагающего принципа: национальная команда не место для учёбы. Это своего рода высшая лига спорта, как НХЛ в хоккее. И неслучайно как раз в Национальной хоккейной лиге в своё время родилась поговорка: «Здесь не тренируются. Здесь играют на результат!»

«Многие, приходя в сборную, совершают одну и ту же ошибку — пытаются удивить мир, предложив спортсменам нечто особенное: какие-то большие объёмы циклической, технической, стрелковой или общефизической подготовки. Или резко повышают интенсивность нагрузок. А ведь в контексте любой национальной команды правильным может быть лишь один подход: когда речь идёт о взрослых, сложившихся и сформировавшихся во всех отношениях спортсменах, не стоит пытаться подстроить их под «передовую и эффективную» систему очередного тренера. Нужно создавать систему, которая наиболее подходила бы под каждого конкретного исполнителя», — написал мне после воскресных гонок бывший российский специалист Дмитрий Попов, работающий сейчас тренером и по совместительству дипломированным психологом в немецком биатлоне.

Понятно, что эти слова — всего лишь частная точка зрения. Но давайте порассуждаем: возможна ли вообще в современном спорте единая тренировочная система, которая была бы стопроцентно эффективна? Наверное, нет. В советские времена, когда требования к результату на главных стартах были на несколько порядков выше нынешних, эффективность командной работы базировалась прежде всего на обширной и безжалостной селекции: если спортсмен не был способен переваривать предлагаемые нагрузки, он навсегда отсеивался, а на его место приходил кто-то другой, более заточенный под системные требования. Вот и создавалась иллюзия, что советский принцип подготовки не имеет слабых мест. Хотя даже в те времена более эффективным считался метод бригадной работы, сродни тому, что практикуется сейчас в российских лыжах, где во главе бригад стоят специалисты, чей опыт успешной работы исчисляется многими годами, а то и десятилетиями.

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Самое время произнести сакраментальную фразу: «Отдайте уже наконец весь российский биатлон Елене Вяльбе!» Но шутка ли это?

Встав во главе российских лыж, Вяльбе создала не тренировочную систему, а очень эффективный менеджерский шаблон. В его рамках тренеры работают каждый по своей методике, а рядом с опытными специалистами накатываются более молодые, любой из которых со временем может отпочковаться в самостоятельную единицу и собрать вокруг себя собственную группу, как это сделал Егор Сорин, начинавший карьеру под руководством Маркуса Крамера. Такая система — тоже не панацея, ошибиться может любой специалист. Но при этом маловероятна ситуация, при которой ошибутся сразу все. А вот вероятность помарки в биатлоне, где на протяжении многих лет спортсменов пытаются подвести под единый план работы, значительно выше.

Вот и возникает вопрос: если уж так сложилось, что ни у кого из работающих ныне биатлонных тренеров не получается грамотно подвести команду к сезону (а результаты последних лет не оставляют, увы, никакой иной формулировки), тогда зачем вообще нужна система централизованной работы под единым тренерским руководством с трёхнедельными сборами, которые следуют один за другим начиная с лета? Не логичнее ли предоставить людям возможность готовиться в бригадах личных наставников на местах и собирать сильнейших лишь эпизодически на 10—14 дней, давая им возможность посоревноваться друг с другом? Это могло бы сделать конкуренцию между тренерами более острой, отношение спортсменов к процессу — более осознанным и ответственным, не говоря уже о приличной экономии государственных денег.

И действительно, пора уже прекратить свистопляску с бесконечными отборами. Если этапы Кубка мира — это коммерческие старты, где спортсмены прежде всего зарабатывают деньги, так пусть в них участвуют те, кто заслужил это право выступлениями в предыдущем сезоне. То есть собственным рейтингом. При этом ничто не мешает оставить за руководством федерации, главным тренером или тренерским советом право распределения одной или двух вакансий по своему усмотрению. А вот на главный старт отбирать команду можно будет отдельно. Без учёта тех или иных «коммерческих» или региональных бонусов. Где именно это делать — на чемпионате России в конце сезона или на контрольных соревнованиях осенью или зимой — всего лишь вопрос договорённости.

Скажете, абсурд? Вполне возможно. Но кто возьмётся утверждать, что команда, сформированная по такому принципу, смотрелась бы на чемпионате мира хуже, чем нынешняя?