Губерниев: мне сказали, что сборную России по биатлону не пускали на стрельбище в Поклюке

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о выступлении российской национальной команды на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Да, мы первую половину чемпионата мира провели очень плохо: почти у всей команды ушла стрельба. Мы психологически не готовы. Люди, которые следили за подготовкой сборной, мне рассказали, что мы толком и потренироваться здесь не смогли: нас не пускали на стрельбище, потому что готовили трассу. Испытывали трудности с акклиматизацией. Выбор Поклюки — ошибка, поэтому нужно у тренеров спрашивать. Валерий Польховский настаивал на Поклюке — ему и отвечать. Такова жизнь», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он выразил надежду, что в оставшихся гонках российской команде удастся добиться успешных результатов.

«Продолжаем верить, что чудо произойдёт. Но пока, к сожалению, мы тащим этот воз с дровами», — добавил Губерниев.

В смешанной эстафете, открывшей программу соревнований чемпионата мира, российская команда заняла девятое место. В женском спринте и пасьюте лучшие результаты среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е и 23-е места соответственно. Среди представителей мужской сборной лучшие результаты у Эдуарда Латыпова: десятое место в спринте и седьмое — в пасьюте.

После дня отдыха чемпионат мира возобновится индивидуальными гонками.

Ранее Латыпов заявил, что не обращает внимания на критику российской сборной на ЧМ по биатлону.